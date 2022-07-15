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Киевляне могут взять под опеку собачку или котика: как это сделать

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Киев, Пятница 15 июля 2022 18:00
Киевляне могут взять под опеку собачку или котика: как это сделать Киевляне могут взять себе собаку или кота из приюта (коллаж: Styler / shelter.vdng)
Автор: Дмитрий Войналович

Взять собаку или кота из приюта в Киеве может каждый желающий. Сделать это можно во временном приюте для животных на ВДНГ, где в воскресенье пройдет так называемый день открытых дверей.

Подробнее об этом мероприятии читайте в материале Styler.

Как известно, на ВДНГ уже длительное время функционирует временный приют для животных "Виставковий центр". Здесь каждый желающий может взять под опеку котика или собачку. Все это бесплатно.

Со времени открытия центра уже десятки заботливых людей нашли здесь своих четвероногих друзей.

Киевляне могут взять под опеку собачку или котика: как это сделатьКиевляне могут взять под опеку собачку или котика: как это сделатьКиевляне могут взять под опеку собачку или котика: как это сделатьКиевляне могут взять под опеку собачку или котика: как это сделать

Многие киевляне уже приютили четвероногих друзей (фото: instagram.com/shelter.vdng)

И вот 17 июля такая возможность представится у еще большего количества киевлян и гостей города.

В этот день с 11:00 до 16:00 посетители 16-го павильона ВДНГ на улице Академика Глушкова, 1, смогут погулять с собаками на территории приюта и забрать животное домой.

Кроме того, во время события пройдет благотворительная ярмарка и викторина с призами, а также будет работать детская зона.

Если вы ищете контактную домашнюю собачку, дружелюбного и активного пса или мурлыкающую кошку - тогда обязательно приходите во временный приют на ВДНГ!

Киевляне могут взять под опеку собачку или котика: как это сделатьКиевляне могут взять под опеку собачку или котика: как это сделатьКиевляне могут взять под опеку собачку или котика: как это сделатьКиевляне могут взять под опеку собачку или котика: как это сделатьКиевляне могут взять под опеку собачку или котика: как это сделать

Эти милые котики и собачки ждут вас (фото: instagram.com/shelter.vdng)

Напомним, что в Киевском зоопарке показали первую прогулку медвежонка Берри с мамой.

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