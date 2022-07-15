RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кияни можуть взяти під опіку песика або кота: як це зробити

Кияни можуть взяти собі собаку або кота з притулку (колаж: Styler / shelter.vdng)
Автор: Дмитрий Войналович

Взяти собаку або кота з притулку в Києві може кожен бажаючий. Зробити це можна у тимчасовому притулку для тварин на ВДНГ, де у неділю пройде так званий день відкритих дверей.

Детальніше про цей захід читайте у матеріалі Styler.

Як відомо, на ВДНГ вже тривалий час функціонує тимчасовий притулок для тварин "Виставковий центр". Тут кожен охочий може взяти під опіку котика чи песика. Все це безкоштовно.

З часу відкриття центру вже десятки турботливих людей відшукали тут своїх чотирилапих друзів.

Багато киян уже приютили чотирилапих друзів (фото: instagram.com/shelter.vdng)

І ось 17 липня така нагода випаде у ще більшої кількості киян та гостей міста.

Цього дня з 11:00 до 16:00 відвідувачі 16-го павільйону ВДНГ, що на вулиці Академіка Глушкова, 1, зможуть погуляти з собаками на території притулку й забрати тварину додому.

Крім того, під час події пройде благодійний ярмарок і вікторина з призами, а також працюватиме дитяча зона.

Якщо ви шукаєте контактну домашню собачку, дружелюбного та активного пса чи муркотливу кицю - тоді обов'язково приходьте до тимчасового притулку на ВДНГ!

Ці милі котики і песики чекають на вас (фото: instagram.com/shelter.vdng)

Нагадаємо, що у Київському зоопарку показали першу прогулянку ведмежатка Беррі з мамою.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївЭкспоцентр Украины