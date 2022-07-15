Киевляне могут взять под опеку собачку или котика: как это сделать

Как известно, на ВДНГ уже длительное время функционирует временный приют для животных "Виставковий центр". Здесь каждый желающий может взять под опеку котика или собачку. Все это бесплатно.

Со времени открытия центра уже десятки заботливых людей нашли здесь своих четвероногих друзей.

Многие киевляне уже приютили четвероногих друзей (фото: instagram.com/shelter.vdng)

И вот 17 июля такая возможность представится у еще большего количества киевлян и гостей города.

В этот день с 11:00 до 16:00 посетители 16-го павильона ВДНГ на улице Академика Глушкова, 1, смогут погулять с собаками на территории приюта и забрать животное домой.

Кроме того, во время события пройдет благотворительная ярмарка и викторина с призами, а также будет работать детская зона.

Если вы ищете контактную домашнюю собачку, дружелюбного и активного пса или мурлыкающую кошку - тогда обязательно приходите во временный приют на ВДНГ!

Эти милые котики и собачки ждут вас (фото: instagram.com/shelter.vdng)