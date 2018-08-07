Без намордника і повідка: в Києві бійцівська собака розтерзала ногу чоловіка (фото)

Фото: pixabay.com/825545

У мережі вимагають покарання для господарів тварини

У Дніпровському районі Києва собака напала на перехожого. Потерпілий зазначив, що це була бійцівська собака породи стаффордширський тер'єр. Тварина покусала ногу чоловіка. Про це Maxx Dovgan розповів на сторінці "Воскресенка + Райдужний" в соцмережі в Facebook, опублікувавши фото.

Інцидент стався на території житлового масиву Воскресенка, в районі бульвару Перова і вулиці Петра Запорожця.

"Відбився від стаффа без намордника і повідка за "Форою" на Перова і Запоріжця", - написав постраждалий.

Фото: Нога після нападу собаки (facebook.com/groups/VosRa)

На інцидент відреагували багато користувачів мережі:

"А хоч за якою "Форою" на Перова?".

"Ніхр*на собі?!".

"Вам би до лікаря!".

"Відстрілювати таких собак відразу потрібно, або скоріше не собак, а господаря ... Дорослий хоч якось може захистити себе (і то далеко не всі), а якби це була дитина? До лікаря Вам потрібно, це точно. Одужуйте! ".

"Саме так, що господарів. Собака - це лише "інструмент" в руках господаря".

"Інструмент інструментом, але якщо собаку так виховали, то її вже не змінити ...".

"Пишіть заяву в поліцію, я Вас дуже прошу, не можна залишати безкарно, сьогодні Ви, завтра - дитина!".

"Ця собака розірвала стегно жінці, її на носилках з під'їзду виносили і чоловікові обличчя з губою. + Ще є люди і собаки. Я сподіваюся, це останній випадок".

"Там штраф господарям тільки світить. 81 грн, по-моєму".

"Стафф був якого забарвлення? Тут є на Перова, в будинку, там де "Фора", стафф, який перегриз багато людей. Поліція дала їм останній шанс, так як випадків було багато. І незрозуміло, чому її давно не покарали, тому що в останній раз виносили жінку на ношах з розірваним стегном".

"Писати заяву (поліція, прокуратура) господар має бути покараний, собаку у нього повинні забрати".

Скріншот поста (facebook.com/groups/VosRa)

Скріншот коментарів (facebook.com/groups/VosRa)

Нагадаємо, в Чернівцях собака напала на дитину.

Раніше повідомлялося, що в Дніпрі жорстоко поглумилися і поховали заживо собаку.

Також повідомлялося про "жахливе хобі" шестирічної дівчинки. Дитина жорстоко вбиває кошенят.

Не словом, а ділом, або нардепи пускають в хід кулаки (відео: STYLER.rbc.ua)