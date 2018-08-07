Без намордника и поводка: в Киеве бойцовская собака растерзала ногу мужчины (фото)

В сети требуют наказания для хозяев животного
В Днепровском районе Киева собака напала на прохожего. Пострадавший отметил, что это была бойцовская собака породы стаффордширский терьер. Животное искусало ногу мужчины. Об этом Maxx Dovgan рассказал на странице "Воскресенка + Райдужний" в соцсети в Facebook, опубликовав фото.
Инцидент произошел на территории жилого массива Воскресенка, в районе бульвара Перова и улицы Петра Запорожца.
"Отбился от стаффа без намордника и поводка за "Форой" на Перова и Запорожца", - написал пострадавший.
Фото: Нога после нападения собаки (facebook.com/groups/VosRa)
На инцидент отреагировали многие пользователи сети:
"А хоть за какой "Форой" на Перова?".
"Нихр*на себе?!".
"Вам бы к врачу!".
"Отстреливать таких собак сразу нужно, или скорее не собак, а хозяина... Взрослый хоть как-то может защитить себя (и то далеко не все), а если бы это был ребенок? К врачу Вам нужно, это точно. Выздоравливайте!".
"Вот именно, что хозяев. Собака - это лишь "инструмент" в руках хозяина".
"Инструмент инструментом, но если собаку так воспитали, то ее уже не изменить...".
"Пишите заявление в полицию, я Вас убедительно прошу, нельзя оставлять безнаказанно, сегодня Вы, завтра - ребенок!".
"Эта собака разорвала бедро женщине, ее на носилках с подъезда выносили и мужчине лицо с губой. + еще есть люди и собаки. Я надеюсь, это последний случай".
"Там штраф хозяевам только светит. 81 грн, по-моему".
"Стафф был какого окраса? Здесь есть на Перова, в доме, там где "Фора", стафф, который перегрыз много людей. Полиция дала им последний шанс, так как случаев было много. И непонятно, почему ее давно не наказали, так как в последний раз выносили женщину на носилках с разорванным бедром".
"Писать заявление (полиция, прокуратура) хозяин должен быть наказан, собаку у него должны забрать".
Скриншот поста (facebook.com/groups/VosRa)
Скриншот комментариев (facebook.com/groups/VosRa)
Скриншот (t.me/KyivLIVE)
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