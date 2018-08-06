Нужна помощь: в Днепре жестоко надругались и похоронили заживо собаку (фото)

Фото: pixabay.com/Nietjuh

Ветеринары пытаются спасти животное

В Днепре произошла трагедия с собакой. Неизвестные живодеры изнасиловали животное, после чего закопали его живьем. Собаке нужна срочная финансовая помощь. Об этом написали на странице "Приют для животных "ДРУГ" Днепр" в соцсети Facebook.

"Беда! Срочный финсбор. Вы видите это? До чего докатился мир, люди?! Как же вы можете спать после содеянного?!" – написала она.

"Все разорвано, опухшее, я не хочу даже представлять, что с ней делали! Извините, не могу писать тактичные посты, после того, что мы сегодня увидели, до сих пор трусятся руки, как же ее жалко эту малышку... Мало того, что с ней делали, после всего похоронили заживо! Вы представляете? Бросили в траншею, еще и землей присыпали. Шок. Позвонили люди, говорят собака в яме лежит и воет. Ночью слышали, как малолетки лазили по соседнему заброшенному участку, шумели, смеялись, было слышно, как скулит пес", - рассказали в приюте.

"Решили, что воруют металлолом, с утра пошли проверить целы ли двери у соседей, а там... а там она, Юнона (мы дали девочке такое имя). Лежит в траншее, тихонько поскуливает, вся нижняя часть опухшая, кровища хлюпает из-под хвоста. Мухи роем жужжат, облепили всю нижнюю часть. А она только глазами водит, на нас смотрит с такой опаской, ребята, ей было страшно, она не знала, что мы пришли спасать... но даже не шелохнулась... только глазки бегали, бегали испуганно", - отметили в сети.

Фото: Юнона (facebook.com/priutdrug)

"Срочно нужен донор для Юноны! В клинику зооветцентр (Красный камень 12), ваша собака может спасти ей жизнь, от 30 кг. Очень сильное кровотечение, кровь не прекращается, врачи не могут провести даже нормальный осмотр. Кровь сгустками, куски эпителия, все это обильно вытекает при малейшей пальпации, у меня такое ощущение, что прям куски мяса вылетают разорванные. Молитесь за Юнону, врачи сейчас с ней, не отходят, состояние критическое, все, что сейчас известно, это то, что срочно нужен донор!" – сообщили в сети.

Реквизиты для помощи: 4149 6293 9421 8770 Васылык Олеся (ПриватБанк), 4149 5070 2344 6246 Васылык Олеся (Аваль).

Позднее в приюте сообщили, что собака находится в тяжелом состоянии.

"Состояние стабильно тяжелое, к сожалению, прогнозов нет, так как и объяснения, что с ней произошло... Кровотечение к вечеру меньше намного, плюс, влили донорскую кровь, малышка даже начала приподнимать голову. Вся в гематомах и кровоподтеках, весь живот алый...К сожалению, пока больше никаких новостей", - написали в сети.

Фото: Юнона (facebook.com/priutdrug)

Фото: Лечение (facebook.com/priutdrug)

Скриншот поста (facebook.com/priutdrug)

Скриншот поста (facebook.com/priutdrug)

За жестокое обращение с животными в Уголовном кодексе Украины предусматривается наказание. По статье 299, издевательства над животными, совершенные с применением жестоких методов или из хулиганских побуждений, наказываются штрафом, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет. За особо жестокие преступления грозит от пяти до восьми лет тюремного заключения.

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