Потрібна допомога: у Дніпрі жорстоко поглумилися і поховали живцем собаку (фото)

Фото: pixabay.com/Nietjuh

Ветеринари намагаються врятувати тварину

У Дніпрі сталася трагедія з собакою. Невідомі шкуродери зґвалтували тварину, після чого закопали її живцем. Собаці потрібна термінова фінансова допомога. Про це написали на сторінці "Притулок для тварин "ДРУГ" Дніпро" в соцмережі Facebook.

"Біда! Терміновий фінзбір. Ви бачите це? До чого докотився світ, люди?! Як же ви можете спати після скоєного?!" – написала вона.

"Все розірвано, опухле, я не хочу навіть уявляти, що з нею робили! Вибачте, не можу писати тактовні пости, після того, що ми сьогодні побачили, досі трусяться руки, як же її шкода цю дитину... Мало того, що з нею робили, після всього поховали живцем! Ви уявляєте? Кинули в траншею, ще й присипали землею. Шок. Подзвонили люди, кажуть собака в ямі лежить і виє. Вночі чули, як малолітки лазили по сусідній покинутій ділянці, галасували, сміялися, було чути, як скиглить пес", - розповіли у притулку.

"Вирішили, що крадуть металобрухт, з ранку пішли перевірити чи цілі двері у сусідів, а там... а там вона, Юнона (ми дали дівчинці таке ім'я). Лежить в траншеї, тихенько скигле, вся нижня частина опухла, кровища хлюпає з-під хвоста. Мухи роєм дзижчать, обліпили всю нижню частину. А вона тільки очима водить, на нас дивиться з таким острахом. Їй було страшно, вона не знала, що ми прийшли рятувати... але навіть не ворухнулася... тільки очі бігали, бігали сполохано", - зазначили в мережі.

Фото: Юнона (facebook.com/priutdrug)

"Терміново потрібен донор для Юнони! В клініку зооветцентр (Червоний камінь 12), ваша собака може врятувати їй життя, від 30 кг. Дуже сильна кровотеча, кров не припиняється, лікарі не можуть провести навіть нормальний огляд. Кров згустками, шматки епітелію, все це рясно витікає при найменшій пальпації, у мене таке відчуття, що прям шматки м'яса вилітають розірвані. Моліться за Юнону, лікарі зараз від неї не відходять, стан критичний, все, що нині відомо, це те, що терміново потрібен донор!" – повідомили в мережі.

Реквізити для допомоги: 4149 6293 9421 8770 Василик Олеся (ПриватБанк), 4149 5070 2344 6246 Василик Олеся (Аваль).

Пізніше в притулку повідомили, що собака перебуває у важкому стані.

"Стан стабільно тяжкий, на жаль, прогнозів немає, так як і пояснення, що з нею сталося... Кровотеча до вечора набагато менша, плюс, влили донорську кров, маля навіть почала піднімати голову. Вся в гематомах і синцях, весь живіт червоний...На жаль, поки що більше ніяких новин", - написали в мережі.

Фото: Юнона (facebook.com/priutdrug)

Фото: Лікування (facebook.com/priutdrug)

Скріншот поста (facebook.com/priutdrug)

Скріншот поста (facebook.com/priutdrug)

За жорстоке поводження з тваринами в Кримінальному кодексі України передбачається покарання. За статтею 299, знущання над тваринами, вчинені із застосуванням жорстоких методів або з хуліганських мотивів, караються штрафом, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років. За особливо жорстокі злочини загрожує від п'яти до восьми років тюремного ув'язнення.

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