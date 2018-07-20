Укусила за лицо: в Черновцах собака напала на ребенка (фото)

Фото: pixabay.com/JosepMonter

Жители города требуют решить вопрос с бездомными животными

В Черновцах собака покусала ребенка за лицо. Инцидент произошел в микрорайоне Гравитон. Об этом сообщил Андрей Пивкин на своей странице в соцсети Facebook. На публикацию отреагировал модератор сообщества "Безопасные улицы" Сергей Добржанский.

"Город Черновцы, район Гравитон, милые, прикормленные собачки. Далеко не единичный случай. Укус за лицо, шрамы на лице девочки. Интересно, что-нибудь, кем-нибудь будет предприниматься?!" – написал Андрей Пивкин.

Фото: После укуса собаки (facebook.com/Андрей_Пивкин)

"К сожалению, такая ситуация должна была произойти с сегодняшним положением дел с собаками в городе, а люди, которые за это отвечают, занимаются чем угодно, но не своими непосредственными обязанностями. Кроме того, откровенно врут и оперируют данными, которые являются откровенной ложью", - отметил Добржанский.

Скриншот поста (facebook.com/Андрей_Пивкин)

Скриншот поста (facebook.com/serhii.dobrganskyy)

"При всем уважении, твои посты приводят только к ситуациям, когда лопатами забивают по 100 собак сразу! И больше ничего! Есть цивилизованного решения проблемы бездомных собак в нашей стране! нет, пойми это, наконец! Ты пишешь, а кто-то за 500 грн. или жестко травит, или рубит головы собакам лопатой! А с ребенком ничего страшного не произошло!" – считает Edik Dorozhinskii.

"Ничего страшного не произошло? То есть собака покусала за лицо ребенка, у нее останутся шрамы и она получила психологическую травму, это ничего страшного? При всем уважении, но это коммент бездушного человека, который не понимает масштабов угрозы в городе. И решение проблемы есть, если бы компетентные структуры ею занимались, а не вымывали бюджетные средства на собственные бред потребности", - ответил автор поста.

Скриншот комментариев (facebook.com/serhii.dobrganskyy)

Проблема с бродячими собаками пока остается нерешенной. Зоозащитники требуют оказать бездомным животным необходимую помощь, а не убивать их, а люди бояться нападений, в частности, на маленьких детей. Стоит отметить, что жестокое обращение с животными в Украине является преступлением.

Ранее сообщалось, что в Киеве протестуют против убийства бездомных животных.

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