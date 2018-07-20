Вкусив за обличчя: в Чернівцях собака напав на дитину (фото)

Фото: pixabay.com/JosepMonter

Жителі міста вимагають вирішити питання з безпритульними тваринами

У Чернівцях собака покусала дитину за обличчя. Інцидент стався в мікрорайоні Гравітон. Про це повідомив Андрій Півкін на своїй сторінці в соцмережі Facebook. На публікацію відреагував модератор спільноти "Безпечні вулиці" Сергій Добржанський.

"Місто Чернівці, район Гравітон, милі, підгодовані собачки. Далеко не поодинокий випадок. Укус за обличчя, шрами на обличчі дівчинки. Цікаво, що-небудь, ким-небудь буде робитися?!" – написав Андрій Півкін.

Фото: Після укусу собаки (facebook.com/Андрей_Пивкин)

"На жаль, така ситуація повинна була відбутися з сьогоднішнім станом справ з собаками в місті, а люди, які за це відповідають, займаються чим завгодно, але не своїми безпосередніми обов'язками. Крім того, відверто брешуть і оперують даними, які є відвертою брехнею", - зазначив Добржанський.

Скріншот поста (facebook.com/Андрей_Пивкин)

Скріншот поста (facebook.com/serhii.dobrganskyy)

"При всій повазі, твої пости призводять тільки до ситуацій, коли лопатами забивають по 100 собак відразу! І більше нічого! Немає цивілізованого вирішення проблеми безпритульних собак в нашій країні! Немає, зрозумій це, нарешті! Ти пишеш, а хтось за 500 грн. або жорстко труїть, або рубає голови собакам лопатою! А з дитиною нічого страшного не сталося!" – вважає Edik Dorozhinskii.

"Нічого страшного не сталося? Тобто собака покусав за обличчя дитину, у неї залишаться шрами і вона отримала психологічну травму, це нічого страшного? При всій повазі, але це комент бездушної людини, яка не розуміє масштабів загрози в місті. І рішення проблеми є, якщо б компетентні структури нею займалися, а не вимивали бюджетні кошти на власні потреби", - відповів автор посту.

Скріншот коментарів (facebook.com/serhii.dobrganskyy)

Проблема з бродячими собаками поки залишається невирішеною. Зоозахисники вимагають надати бездомним тваринам необхідну допомогу, а не вбивати їх, а люди боятися нападів, зокрема, на маленьких дітей. Варто зазначити, що жорстоке поводження з тваринами в Україні є злочином.

Раніше повідомлялося, що у Києві протестують проти вбивства бездомних тварин.

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