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Нашестя змій на Буковині: госпіталізовані дві людини

STYLERТварини        12.06.2018 - 18:10
Фото: pixabay.com/Hans-2
Фото: pixabay.com/Hans-2

До лікарні потрапили двоє місцевих жителів

У Чернівецькій області після укусу змії госпіталізовані дві людини. Зокрема, в хірургічне відділення Путильської центральної районної лікарні потрапив 30-річний житель селища Путила та 68-річна жінка з села Розтоки. Про це повідомляє ДСНС.

"Чоловік йшов по грунтовій дорозі, не помітив змію і випадково наступив на неї. В результаті змія вкусила чоловіка за ногу. Потерпілий самостійно звернувся за медичною допомогою і зараз знаходиться у лікувальному закладі", – розповіли в прес-службі.

Після укусу змії в хірургічне відділення Путильської центральної районної лікарні також потрапила 68-річна жителька села Розтоки.

Жінка була на городі і не помітила змію. Плазун вкусив її за ліву руку. За даними лікарів, стан потерпілої середньої важкості.

У ДСНС відзначили, що цього року на Буковині від укусу змій постраждали шість осіб. Випадки укусів плазунами траплялися у Путильському, Вижницькому та Сторожинецькому районах.

"Щоб попередити нещастя, не забувайте, що при укусі необхідно відразу заспокоїти постраждалого, знерухомити укушену кінцівку та прикласти лід, щоб зняти больові відчуття", - пояснили рятувальники.

"Крім цього, потерпілому слід дати рясне пиття. Найкращою допомогою буде негайно звернутися в лікувальний заклад", – зазначили в ДСНС.

Раніше повідомлялося, що киян попередили про активізацію отруйних змій.

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Теги: Черновицкая область, Буковина, змеи, скорая
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