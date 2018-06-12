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Нашествие змей на Буковине: госпитализированы два человека

STYLERЖивотные        12.06.2018 - 18:10
Фото: pixabay.com/Hans-2
Фото: pixabay.com/Hans-2

В больницу попали два местных жителя

В Черновицкой области после укуса змей госпитализированы два человека. В частности, в хирургическое отделение Путильской центральной районной больницы попал 30-летний житель поселка Путила и 68-летняя женщина из села Розтоки. Об этом сообщает ГСЧС.

"Мужчина шел по грунтовой дороге, не заметил змею и случайно наступил на нее. В результате змея укусила мужчину за ногу. Пострадавший самостоятельно обратился за медицинской помощью и сейчас находится в лечебном заведении", – рассказали в пресс-службе.

После укуса змеи в хирургическое отделение Путильской центральной районной больницы также попала 68-летняя жительница села Розтоки.

Женщина была на огороде и не заметила змею. Пресмыкающееся укусило ее за левую руку. По данным врачей, состояние пострадавшей средней тяжести.

В ГСЧС отметили, что в этом году на Буковине от укуса змей пострадали уже шесть человек. Случаи укусов пресмыкающимися случались в Путильском, Выжницком и Сторожинецком районах.

"Чтобы предупредить несчастье, не забывайте, что при укусе необходимо сразу успокоить пострадавшего, обездвижить укушенную конечность и приложить лед, чтобы снять болевые ощущения", - объяснили спасатели.

"Кроме этого, пострадавшему следует дать обильное питье. Лучшей помощью будет немедленно обратиться в лечебное учреждение", – отметили в ГСЧС.

Ранее сообщалось, что киевлян предупредили об активизации ядовитых змей.

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Теги: Черновицкая область, Буковина, змеи, скорая
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