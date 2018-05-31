В Одесі провчили живодера, який жорстоко вбивав кошенят (фото, відео)

Чоловік забирав тварин у волонтерів

В Одесі побили місцевого живодера Максима Лівіна, який вбивав тварин у присутності п'ятирічної дитини. Про це повідомив журналіст Дмитро Бакаєв, передає "048.ua".

Чоловік через оголошення волонтерів знаходив кошенят і обіцяв за ними доглядати. Проте пізніше стало відомо, що тварин вбивали. Кілька котів були викинуті з вікна. Вбивства тварин здійснювалися на очах дитини.

Зазначається, що поліція не вживає дій щодо живодера.

Фото: Живодер (048.ua)

"Ніхто не робить нічого проти нього. Вони завели кримінальну справу не з постраждалим тваринам, яких у нас двоє, які вижили, їх побили, є висновок, завели по зниклим кошенятам. Заздалегідь вони прирікали цю справу на провал, тому що по зниклим тваринам не ведеться ніяке слідство", - повідомила волонтер Тетяна Синіцина-Пітельгузова.

У місті планують провести мітинг "Одеса без шкуродерів", щоб звернути увагу на проблему.

Відео: В Одесі провчили шкуродера (YouTube/ INFOPORT)

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