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В Одессе проучили живодера, который жестоко убивал котят (фото, видео)

STYLERЖивотные        31.05.2018 - 16:34
Фото: pixabay.com/rihaij
Фото: pixabay.com/rihaij

Мужчина забирал животных у волонтеров

В Одессе избили местного живодера Максима Ливина, который убивал животных в присутствии пятилетнего ребенка. Об этом сообщил журналист Дмитрий Бакаев, передает "048.ua".

Мужчина через объявления волонтеров находил котят и обещал за ними присматривать. Однако позднее стало известно, что животных убивали. Несколько котов были выброшены из окна. Убийства животных совершались на глазах ребенка.

Отмечается, что полиция не предпринимает действий в отношении живодера.

Фото: Живодер (048.ua)

"Никто не предпринимает ничего в отношении него. Они завели уголовное дело не по пострадавшим животным, которых у нас двое, которые выжили, их избили, есть заключение, завели по пропавшим котятам. Заранее они обрекали это дело на провал, потому что по пропавшим животным не ведется никакое следствие", - сообщила волонтер Татьяна Синицына-Пительгузова.

В городе планируют провести митинг "Одеса без живодеров", чтобы обратить внимание на проблему.

Видео: В Одессе проучили живодера (YouTube/ INFOPORT)

Ранее сообщалось, что под Черкассами мужчина жестоко расстрелял собаку.

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Теги: животные, Одесса
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