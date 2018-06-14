Социальные страницы
Курси валют
USD
26.18
Курс доллара
Покупка 25.89
Продажа 26.18
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2612.42
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.95
Курс евро
Покупка 30.31
Продажа 30.95
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3073.25
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.14
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.18
Курс доллара
Покупка 25.89
Продажа 26.18
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2612.42
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.95
Курс евро
Покупка 30.31
Продажа 30.95
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3073.25
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.14
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Покусала дитину до крові: у Запоріжжі вимагають вирішити проблему з бродячими собаками (фото)

STYLERТварини        14.06.2018 - 16:15
Фото: pixabay.com/igorovsyannykov
Фото: pixabay.com/igorovsyannykov

В центрі міста тварина напала на дівчинку

У центрі Запоріжжя в середу, 13 червня, бродяча собака покусала дівчинку, яка гуляла з батьками. Про це розповів житель міста Юрій Красилець в соцмережі Facebook.

Інцидент стався на бульварі Шевченка. Тварина оселилася разом з цуценятами в кущах біля пам'ятника Сталевару.

 

Фото: Собака покусала дитину (facebook.com/Юрий_Красилец)

"Увага батьків нашого міста! У кущах, просто на алеї бульвару Шевченка сьогодні ця собака вкусила мою дитину. Це може статися і з вашими дітьми! Тримайте їх подалі від милих цуценят, які живуть в кущах. Це одне з найбагатолюдніших місць нашого міста! Наслідок – лікарня, операція, і уколи від сказу з антибіотиками", – розповів батько дівчинки Юрій Красилець.

Чоловік зазначив, що має намір скаржитися міській владі на проблему бродячих тварин.

 

 

Опубліковано Юрієм Красилецом 13 червня 2018 р.

Відео: Бродячі собаки в Запоріжжі (facebook.com/Юрий_Красилец)

Скріншот поста (facebook.com/Юрий_Красилец)

Скріншот поста (facebook.com/Юрий_Красилец)

Раніше повідомлялося, що під Києвом собака відгриз жінці кисті рук.

14 червня - Всесвітній день донора крові. Рекомендації тим, хто хоче здати кров (відео: STYLER.rbc.ua)

У Запоріжжі шкуродери заживо спалили цуценят У Києві активісти поспілкувалися з матір'ю 16-річного шкуродера, який вбивав тварин (відео)
Теги: тварини, дитина, собака, запорожье
"Я народився в Радянському Союзі": відомий український продюсер зібрався на ЧС-2018 в Росію
Відомий український спортсмен загинув у свій день народження
У мами Ляшка знайшли нову квартиру на Печерську
"Випробовують нерви на міцність?": українців обурила реклама ЧС-2018 в центрі Києва (фото)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся