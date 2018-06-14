Покусала дитину до крові: у Запоріжжі вимагають вирішити проблему з бродячими собаками (фото)

В центрі міста тварина напала на дівчинку

У центрі Запоріжжя в середу, 13 червня, бродяча собака покусала дівчинку, яка гуляла з батьками. Про це розповів житель міста Юрій Красилець в соцмережі Facebook.

Інцидент стався на бульварі Шевченка. Тварина оселилася разом з цуценятами в кущах біля пам'ятника Сталевару.

Фото: Собака покусала дитину (facebook.com/Юрий_Красилец)

"Увага батьків нашого міста! У кущах, просто на алеї бульвару Шевченка сьогодні ця собака вкусила мою дитину. Це може статися і з вашими дітьми! Тримайте їх подалі від милих цуценят, які живуть в кущах. Це одне з найбагатолюдніших місць нашого міста! Наслідок – лікарня, операція, і уколи від сказу з антибіотиками", – розповів батько дівчинки Юрій Красилець.

Чоловік зазначив, що має намір скаржитися міській владі на проблему бродячих тварин.

Опубліковано Юрієм Красилецом 13 червня 2018 р.

Відео: Бродячі собаки в Запоріжжі (facebook.com/Юрий_Красилец)

Скріншот поста (facebook.com/Юрий_Красилец)

Скріншот поста (facebook.com/Юрий_Красилец)

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