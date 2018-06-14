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Покусала ребенка до крови: в Запорожье требуют решить проблему с бродячими собаками (фото)

STYLERЖивотные        14.06.2018 - 16:15
Фото: pixabay.com/igorovsyannykov
Фото: pixabay.com/igorovsyannykov

В центре города животное напало на девочку

В центре Запорожья в среду, 13 июня, бродячая собака покусала девочку, которая гуляла с родителями.  Об этом рассказал житель города Юрий Красилец в соцсети Facebook.

Инцидент произошел на бульваре Шевченко. Животное поселилось вместе с щенками в кустах возле памятника Сталевару.

 

Фото: Собака покусала ребенка (facebook.com/Юрий_Красилец)

"Внимание родителей нашего города! В кустах, прямо на аллее бульвара Шевченко сегодня эта собака укусила моего ребенка. Это может произойти и с вашими детьми! Держите их подальше от милых щенков, которые живут в кустах. Это одно из самых многолюдных мест нашего города! Следствие – больница, операция, и уколы от бешенства с антибиотиками", –  рассказал отец девочки Юрий Красилец.

Мужчина отметил, что намерен жаловаться городским властям на проблему бродячих животных.

 

 

Опубліковано Юрієм Красилецом 13 червня 2018 р.

Видео: Бродячие собаки в Запорожье (facebook.com/Юрий_Красилец)

Скриншот поста (facebook.com/Юрий_Красилец)

Скриншот поста (facebook.com/Юрий_Красилец)

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Теги: животные, ребенок, собака, запорожье
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