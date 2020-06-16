У річку Дніпро відбулося скидання каналізації: киян попередили про небезпеку

У річку Дніпро відбулося скидання каналізації з автостанції "Видубичі". Через аварію забруднене навколишнє середовище, а киян просять утриматися від купання на пляжах в цьому районі.

Так, у Київводоканалі вже попередили, що автостанцію відключили від водопостачання. Це зробили для того, щоб запобігти подальшому злив стоків на поверхню.

Крім того, аварія сталася на каналізаційній мережі, яка не знаходиться на балансі водоканалу, а належить автостанції, тому її повинен ремонтувати балансоутримувач.

В ході обстеження було також виявлено самовільне підключення до міських мереж водопостачання.

В річку Дніпро відбулося скидання каналізації (фото: vodokanal.kiev.ua)

"Ми усвідомлюємо, що це створить певні незручності для пасажирів, проте в інший спосіб припинити витік стоків неможливо. Тому сподіваємося на ваше розуміння ситуації й чекаємо від адміністрації автостанції швидких кроків розв'язання цієї проблеми", - зазначили у "Київводоканалі".

А от у КМДА зазначили, що міські пляжі Києва відкриті тільки як прибережні зони відпочинку. Мер столиці заявив, що на них заборонено купатися.

Як ми писали раніше, в Україні запрацювали пляжі, але лікар-епідеміолог вказала на важливий нюанс.

Також повідомлялося, що в Одесі вода змінила колір, через що стоїть моторошний запах.