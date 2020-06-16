В реку Днепр произошел сброс канализации: киевлян предупредили об опасности

В реку Днепр произошел сброс канализации из автостанции "Выдубичи". Из-за аварии загрязнена окружающая среда, а киевлян просят воздержаться от купания на пляжах в этом районе.

Так, в Киевводоканале уже предупредили, что автостанцию отключили от водоснабжения. Это сделали для того, чтобы предотвратить дальнейший слив стоков на поверхность.

Кроме того, авария произошла на канализационной сети, которая не находится на балансе водоканала, а принадлежит автостанции, поэтому ее должен ремонтировать балансодержатель.

В ходе обследования было также обнаружено самовольное подключение к городским сетям водоснабжения.

В реку Днепр произошел сброс канализации (фото: vodokanal.kiev.ua)

"Мы осознаем, что это создаст определенные неудобства для пассажиров, однако в другой способ прекратить утечку стоков невозможно. Поэтому надеемся на ваше понимание ситуации и ждем от администрации автостанции быстрых шагов решения этой проблемы", - отметили в Киевводоканале.

А вот в КГГА отметили, что городские пляжи Киева открыты только как прибрежные зоны отдыха. Мэр столицы заявил, что на них запрещено купаться.

Как мы писали ранее, в Украине заработали пляжи, но врач-эпидемиолог указала на важный нюанс.

Также сообщалось, что в Одессе вода поменяла цвет, из-за этого стоит жуткий запах.