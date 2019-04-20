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Сумка "мяукала": у Дніпрі нелюди вивезли кішку в ліс

STYLERТварини    20.04.2019 - 14:26
Сумка "мяукала": у Дніпрі нелюди вивезли кішку в ліс
У Дніпрі нелюди закрили кішку в сумці і залишили в лісі (фото: pixabay.com)

Випадкові перехожі помітили в лісі сумку, що "мяукала"

У Дніпрі нелюди закрили кішку в сумці і залишили в лісі. 19 квітня, жителі Дніпра прогулювалися в ліску на житловому масиві Північний і виявили сумку, яка мяукала. Як з'ясувалося, колишні господарі вирішили таким чином позбавитися від тварини. Зараз кішка знаходиться у притулку, розповідає "Інформатор".

У напівзакритій сумці "дбайливими господарями" було насипано трохи корму. Після чого вони залишили налякану тварину у лісі серед бродячих собак і голодних бездомних. На щастя, на кішку натрапили небайдужі жителі району, які повідомили про все в притулок.

"Переїзд? Алергія? — скільки приводів для зради...? І ридають мої крапки, в непередбачених обставинах... Злість, відчай і безвихідь кипить в мені... А в очах у цієї кішки нерозуміння, вона просто сидить. Сидить і чекає що за нею повернутися. Так позбавляються від домашніх тварин. Ну, що ж", — написали на сторінці притулку.

 

Дніпрі нелюди закрили кішку в сумці і залишили в лісі (фото: dp.informator.ua)

На поточний момент життю тварини нічого не загрожує, про кішку дбають добрі люди.

Раніше ми писали, як підібрати кішку за знаком Зодіаку. Гороскоп сумісності вашого знаку Зодіаку допоможе вам вибрати вихованця, який буде відповідати вашому характеру.

Також повідомлялося, що в Дніпрі нелюд викинув на смітник кошенят. У Дніпрі волонтери виявили на звалищі п'ятьох кошенят, яких нелюд залишив помирати в поліетиленовому пакеті.

А також розповідали про те, що у Дніпрі нелюди відрізали коту лапи.

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