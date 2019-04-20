Сумка "мяукала": у Дніпрі нелюди вивезли кішку в ліс

У Дніпрі нелюди закрили кішку в сумці і залишили в лісі (фото: pixabay.com)

Випадкові перехожі помітили в лісі сумку, що "мяукала"

У Дніпрі нелюди закрили кішку в сумці і залишили в лісі. 19 квітня, жителі Дніпра прогулювалися в ліску на житловому масиві Північний і виявили сумку, яка мяукала. Як з'ясувалося, колишні господарі вирішили таким чином позбавитися від тварини. Зараз кішка знаходиться у притулку, розповідає "Інформатор".

У напівзакритій сумці "дбайливими господарями" було насипано трохи корму. Після чого вони залишили налякану тварину у лісі серед бродячих собак і голодних бездомних. На щастя, на кішку натрапили небайдужі жителі району, які повідомили про все в притулок.

"Переїзд? Алергія? — скільки приводів для зради...? І ридають мої крапки, в непередбачених обставинах... Злість, відчай і безвихідь кипить в мені... А в очах у цієї кішки нерозуміння, вона просто сидить. Сидить і чекає що за нею повернутися. Так позбавляються від домашніх тварин. Ну, що ж", — написали на сторінці притулку.

Дніпрі нелюди закрили кішку в сумці і залишили в лісі (фото: dp.informator.ua)

На поточний момент життю тварини нічого не загрожує, про кішку дбають добрі люди.

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