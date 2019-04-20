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Сумка "мяукала": в Днепре изверги вывезли кошку в лес

STYLERЖивотные    20.04.2019 - 14:26
Сумка "мяукала": в Днепре изверги вывезли кошку в лес
В Днепре изверги закрыли кошку в сумке и оставили в лесу (фото: pixabay.com)

Случайные прохожие заметили в лесу "мяукающую" сумку

В Днепре изверги закрыли кошку в сумке и оставили в лесу. 19 апреля, жители Днепра прогуливались в леску на жилмассиве Северный и обнаружили сумку, которая мяукала. Как выяснилось, бывшие хозяева решили таким образом избавиться от животного. Сейчас животное находится в приюте, рассказывает "Информатор".

В полузакрытую сумку "заботливые хозяева" насыпали немного корма. После чего оставили напуганное животное в лесу среди бродячих собак и голодных бездомных. К счастью, на кошку наткнулись неравнодушные жители района, которые сообщили обо всем в приют.

"Переезд? Аллергия? — сколько поводов для предательства…? И рыдают мои многоточия, в непредвиденных обстоятельствах… Злость, отчаяние и безысходность кипит во мне… А в глазах у этой кошки непонимание, она просто сидит. Сидит и ждет что за ней вернуться. Так избавляются от домашних животных. Ну, что ж", — написали на странице приюта.

 

В Днепре изверги закрыли кошку в сумке и оставили в лесу (фото: dp.informator.ua)

На текущий момент жизни животного ничего не угрожает, о кошке заботятся добрые люди.

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Также сообщалось, что в Днепре изверг выбросил на свалку котят. В Днепре волонтеры обнаружили на свалке пятерых котят, которых изверг оставил умирать в полиэтиленовом пакете.

А также рассказывали о том, что в Днепре изверги отрезали коту лапы.

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