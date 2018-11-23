В Україні помирають лебеді: як дізнатися, що благородним птахам потрібна допомога

Фото: (Колаж/РБК-Україна)

З моменту настання морозів зафіксовано кілька десятків випадків замерзання лебедів

Після різкого настання морозів по всій Україні було зафіксовано декілька сотень випадків замерзання тварин. З настанням холодів Команда порятунку тварин (KARG) отримала вже кілька десятків дзвінків про замерзання лебедів на водоймах Києва та області, повідомляє прес-служба співтовариства.

Місцеві жителі інформують про те, що бачили травмованих, ослаблених лебедів, яким потрібна допомога. Нерідко лебеді примерзають до льоду. Через безліч викликів рятувальники KARG відклали всі планові заходи, зокрема, вилов хворих котів і кошенят. Повідомляється, що порятунок лебедів вимагає багато часу і зусиль. Нерідко тварини виявляються в безпеці тільки під ранок.

Зокрема, під час виїзду 16 листопада на замерзаюче озері в селищі Борова KARG врятували лебедя, який не міг злетіти. Птах перебував на водоймі з минулої весни. Ще одного лебедя зі старою травмою крила врятували на швидко замерзаючому ставку села Чепіжинці. При цьому рятувальники працювали в морозну вітряну ніч серед крижин.

Кілька десятків дзвінків надійшло з Гостомеля, де на місцевому озері залишилися зимувати 16 лебедів. За словами заявників, птиці примерзли до льоду або не можуть літати. Рятувальники виконали два виїзди на озеро: ввечері 18 листопада встановили, що лебеді знаходяться в ополонці і примерзлих серед них немає, а вдень 19 листопада - що всі особини здорові і здатні до польоту.

Фото: (прес-служба KARG)

У співтоваристві кажуть, що рятувальники готові надати допомогу тим лебедям, які цього потребують. Врятованих птахів вони передають в національний парк "Межигір'я", де їх лікують і містять у відповідних умовах під наглядом ведучого біолога-методиста, консультанта парку Сергія Григор'єва.

Перед тим як звертатися до KARG потрібно враховувати кілька факторів. Один з основних - те, що не всі лебеді відлітають на південь, і багато з них залишаються зимувати на незамерзаючих водоймах. Протягом зими птахи перелітають з одного озера на інше по мірі їх замерзання.

Як зрозуміти, що лебедю потрібна допомога:

в першу чергу в небезпеці самотні лебеді з явними травмами крил, які не можуть злетіти або впали далеко від водойм;

допомога потрібна лебедю, який довго перебуває на повністю замерзлому озері чи в ополонці, що швидко замерзає розміром менше ніж 2х2 метри;

перевірте, чи зможе птах злетіти: налякайте його голосним звуком або кинутою гілкою. Робіть це тільки в світлий час доби, так як в сутінках або темряві злетіла пташка буде дезорієнтована і не зможе знайти дорогу назад;

група лебедів з трьох і більше особин навіть на льоду, швидше за все, просто відпочиває між перельотами і незабаром переміститься на незамерзаючі водойми.

пам'ятайте, що лебеді рідко примерзають до льоду. Якщо птах стоїть на одному місці і не відлітає, як правило, він відпочиває. Якщо ж ви сумніваєтеся в цьому, злегка налякайте лебедя для спостереження за його реакцією.

Також у співтоваристві звернули увагу, що лебедів не можна перегодовувати хлібом: це шкодить їх здоров'ю і позбавляє мотивації відлітати на південь.

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Відео: (video.rbc.ua)