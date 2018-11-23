В Украине умирают лебеди: как узнать, что благородным птицам нужна помощь

Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

С момента наступления морозов зафиксировано несколько десятков случаев замерзания лебедей

После резкого наступления морозов по всей Украине было зафиксировано несколько сотен случаев замерзания животных. С наступлением холодов Команда спасения животных (KARG) получила уже несколько десятков звонков о замерзании лебедей на водоемах Киева и области, сообщает пресс-служба сообщества.

Местные жители информируют о том, что видели травмированных, ослабленных лебедей, которым нужна помощь. Нередко лебеди примерзают ко льду. Из-за множества вызовов спасатели KARG отложили все плановые мероприятия, в частности, отлов больных котов и котят. Сообщается, что спасение лебедей требует много времени и усилий. Нередко животные оказываются в безопасности только под утро.

В частности, во время выезда 16 ноября на замерзающем озере в поселке Боровая KARG спасла лебедя, который не мог взлететь. Птица находилась на водоеме с прошлой весны. Еще одного лебедя со старой травмой крыла спасли на быстро замерзающем пруду села Чепижинцы. При этом спасатели работали в морозную ветреную ночь среди льдин.

Несколько десятков звонков поступило из Гостомеля, где на местном озере остались зимовать 16 лебедей. По словам заявителей, птицы примерзли ко льду или не могут летать. Спасатели выполнили два выезда на озеро: вечером 18 ноября установили, что лебеди находятся в проруби и примерзших среди них нет, а днем 19 ноября - что все особи здоровы и способны к полету.

Фото: (пресс-служба KARG)

В сообществе говорят, что спасатели готовы оказать помощь лебедям, которые в этом нуждаются. Спасенных птиц они передают в национальный парк "Межигорье", где их лечат и содержат в подходящих условиях под присмотром ведущего биолога-методиста, консультанта парка Сергея Григорьева.

До обращения в KARG желающие помочь лебедям должны учитывать несколько факторов. Один из основных - то, что не все лебеди улетают на юг, и многие из них остаются зимовать на незамерзающих водоемах. В течение зимы птицы перелетают с одного озера на другое по мере их замерзания.

Как понять, что лебедю нужна помощь:

в первую очередь в опасности одинокие лебеди с явными травмами крыльев, которые не могут взлететь или упали вдали от водоемов;

помощь нужна лебедю, который долго находится на полностью замерзшем озере или в быстро замерзающей полынье размером меньше чем 2х2 метра;

проверьте, сможет ли птица взлететь: напугайте ее громким звуком или брошенной веткой. Делайте это только в светлое время суток, так как в сумерках или темноте взлетевшая птица будет дезориентирована и не сможет найти дорогу обратно;

группа лебедей из трех и более особей даже на льду, скорее всего, просто отдыхает между перелетами и вскоре переместится на незамерзающий водоем;

помните, что лебеди редко примерзают ко льду. Если птица стоит на одном месте и не улетает, как правило, она отдыхает. Если же вы сомневаетесь в этом, слегка напугайте лебедя для наблюдения за его реакцией.

Также в сообществе отметили, что лебедей нельзя перекармливать хлебом: это вредит их здоровью и лишает мотивации улетать на юг.

Напомним, что ранее браконьеров призвали не стрелять в благородных птиц.

Ранее мы писали, что в зоопарке Киева у черных лебедей появились птенцы.

Видео: (video.rbc.ua)