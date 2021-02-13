Українські воїни знялися з безпритульними тваринами, щоб допомогти знайти їм родину: милі фото
Українські військові знялися у фотосесії з безпритульними тваринами, щоб допомогти чотирилапим знайти житло та родину. Десантники сподіваються, що знімки також дадуть поштовх суспільству захищати тварин, і не залишатися байдужими до кудлатих улюбленців, які опинилися без оселі та дбайливого господаря.
Фотосесія відбулася в житомирському КП "Центр захисту тварин", передає "Житомир.інфо".
На милих знімках можна побачити військовослужбовців 199-го навчального центру десантно-штурмових військ ЗСУ в компанії з дев'ятьма собаками та кошеням.
Зазначається, що поки що тваринам не дають постійних імен, але свої умовні прізвиська вони вже отримали: Лілу, Герміона, Жорік, Сільвіо, Ларіель, Діна, Лагерта, Вольт, Мотя і кошеня
Як зазначив боєць з позивним "Кречет", перш за все, завдання військових - захищати.
"І брати наші менші теж потребують захисту. Ми відповідальні за них", - сказав десантник.
Також він розповів, як одного разу вранці, дорогою на службу, побачив кошеня на дорозі й не зміг проїхати повз, взяв його з собою і привіз до КП "Центр захисту тварин" на лікування.
Військові ЗСУ допомагають безпритульним тваринам знайти родину (фото: zhitomir.info)
Зараз "Кречет" шукає йому господаря і займається лікуванням тварини.
Мотя
Сільвіо
Герміона
Лілу
Лагерта
Ларіель
Вольт
Діна
Жорік
Кошеня
Якщо вам сподобався хтось з пухнастиків - можна дзвонити до КП "Центр захисту тварин". Контактні дані:
- Житомир, вул. Параджанова, 87.
- тел.: 067 558 77 68
Українські десантники допомагають безпритульним тваринам знайти сім'ю (фото: zhitomir.info)
Нагадаємо, що нещодавно в мережі показали фото вірних чотириногих друзів українських бійців на передовій, а також розповіли про подвиги кудлатих вояк.
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