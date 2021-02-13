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Українські воїни знялися з безпритульними тваринами, щоб допомогти знайти їм родину: милі фото

Новость на русском → Житомир, Субота 13 лютого 2021 16:49
Українські воїни знялися з безпритульними тваринами, щоб допомогти знайти їм родину: милі фото Військові ЗСУ знялися з безпритульними тваринами (фото: zhitomir.info)
Автор: Володимир Костирін

Українські військові знялися у фотосесії з безпритульними тваринами, щоб допомогти чотирилапим знайти житло та родину. Десантники сподіваються, що знімки також дадуть поштовх суспільству захищати тварин, і не залишатися байдужими до кудлатих улюбленців, які опинилися без оселі та дбайливого господаря.

Фотосесія відбулася в житомирському КП "Центр захисту тварин", передає "Житомир.інфо".

На милих знімках можна побачити військовослужбовців 199-го навчального центру десантно-штурмових військ ЗСУ в компанії з дев'ятьма собаками та кошеням.

Зазначається, що поки що тваринам не дають постійних імен, але свої умовні прізвиська вони вже отримали: Лілу, Герміона, Жорік, Сільвіо, Ларіель, Діна, Лагерта, Вольт, Мотя і кошеня

Як зазначив боєць з позивним "Кречет", перш за все, завдання військових - захищати.

"І брати наші менші теж потребують захисту. Ми відповідальні за них", - сказав десантник.

Також він розповів, як одного разу вранці, дорогою на службу, побачив кошеня на дорозі й не зміг проїхати повз, взяв його з собою і привіз до КП "Центр захисту тварин" на лікування.

Українські воїни знялися з безпритульними тваринами, щоб допомогти знайти їм родину: милі фото

Військові ЗСУ допомагають безпритульним тваринам знайти родину (фото: zhitomir.info)

Зараз "Кречет" шукає йому господаря і займається лікуванням тварини.

Українські воїни знялися з безпритульними тваринами, щоб допомогти знайти їм родину: милі фото

Мотя

Українські воїни знялися з безпритульними тваринами, щоб допомогти знайти їм родину: милі фото

Сільвіо

Українські воїни знялися з безпритульними тваринами, щоб допомогти знайти їм родину: милі фото

Герміона

Українські воїни знялися з безпритульними тваринами, щоб допомогти знайти їм родину: милі фото

Лілу

Українські воїни знялися з безпритульними тваринами, щоб допомогти знайти їм родину: милі фото

Лагерта

Українські воїни знялися з безпритульними тваринами, щоб допомогти знайти їм родину: милі фото

Ларіель

Українські воїни знялися з безпритульними тваринами, щоб допомогти знайти їм родину: милі фото

Вольт

Українські воїни знялися з безпритульними тваринами, щоб допомогти знайти їм родину: милі фото

Діна

Українські воїни знялися з безпритульними тваринами, щоб допомогти знайти їм родину: милі фото

Жорік

Українські воїни знялися з безпритульними тваринами, щоб допомогти знайти їм родину: милі фото

Кошеня

Якщо вам сподобався хтось з пухнастиків - можна дзвонити до КП "Центр захисту тварин". Контактні дані:

  • Житомир, вул. Параджанова, 87.
  • тел.: 067 558 77 68

Українські воїни знялися з безпритульними тваринами, щоб допомогти знайти їм родину: милі фото

Українські десантники допомагають безпритульним тваринам знайти сім'ю (фото: zhitomir.info)

Нагадаємо, що нещодавно в мережі показали фото вірних чотириногих друзів українських бійців на передовій, а також розповіли про подвиги кудлатих вояк.

Також раніше ми публікували неймовірно гарні фото з засніженого київського зоопарку, які піднімуть вам настрій.

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