Українські воїни знялися з безпритульними тваринами, щоб допомогти знайти їм родину: милі фото

Українські військові знялися у фотосесії з безпритульними тваринами, щоб допомогти чотирилапим знайти житло та родину. Десантники сподіваються, що знімки також дадуть поштовх суспільству захищати тварин, і не залишатися байдужими до кудлатих улюбленців, які опинилися без оселі та дбайливого господаря.

На милих знімках можна побачити військовослужбовців 199-го навчального центру десантно-штурмових військ ЗСУ в компанії з дев'ятьма собаками та кошеням.

Зазначається, що поки що тваринам не дають постійних імен, але свої умовні прізвиська вони вже отримали: Лілу, Герміона, Жорік, Сільвіо, Ларіель, Діна, Лагерта, Вольт, Мотя і кошеня

Як зазначив боєць з позивним "Кречет", перш за все, завдання військових - захищати.

"І брати наші менші теж потребують захисту. Ми відповідальні за них", - сказав десантник.

Також він розповів, як одного разу вранці, дорогою на службу, побачив кошеня на дорозі й не зміг проїхати повз, взяв його з собою і привіз до КП "Центр захисту тварин" на лікування.

Військові ЗСУ допомагають безпритульним тваринам знайти родину (фото: zhitomir.info)

Зараз "Кречет" шукає йому господаря і займається лікуванням тварини.

Мотя

Сільвіо

Герміона

Лілу

Лагерта

Ларіель

Вольт

Діна

Жорік

Кошеня

Якщо вам сподобався хтось з пухнастиків - можна дзвонити до КП "Центр захисту тварин". Контактні дані:

Житомир, вул. Параджанова, 87.

тел.: 067 558 77 68

Українські десантники допомагають безпритульним тваринам знайти сім'ю (фото: zhitomir.info)