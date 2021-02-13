Украинские воины снялись с бездомными животными, чтобы помочь обрести им семью: милые фото

Украинские военные снялись в фотосессии с бездомными животными, чтобы помочь четверолапым обрести жилье и семью. Десантники надеются, что снимки также дадут толчок обществу защищать животных, и не оставаться равнодушными к лохматым питомцам, оказавшимся без дома и заботливого хозяина.

На милых снимках можно увидеть военнослужащих 199-го учебного центра десантно-штурмовых войск ВСУ в компании с девятью собаками и котенком.

Отмечается, что пока животным не дают постоянных имен, но свои условные прозвища они уже получили: Лилу, Гермиона, Жорик, Сильвио, Лариель, Дина, Лагерта и Вольт, Мотя и котенок.

Как отметил боец с позывным "Кречет", прежде всего, задача военных - защищать.

"И братья наши меньшие тоже нуждаются в защите. Мы ответственны за них", - сказал десантник.

Также он рассказал, как однажды утром, по дороге на службу, увидел котенка на дороге и не смог проехать мимо, взял его с собой и привез в КП "Центр защиты животных" на лечение.

Военные ВСУ помогают бездомным животным обрести семью (фото: zhitomir.info)

Сейчас "Кречет" ищет ему хозяина и занимается лечением животного.

Мотя

Сильвио

Гермиона

Лилу

Лагерта

Лариэль

Вольт

Дина

Жорик

Котенок

Если вам приглянулся кто-то из пушистиков - можно звонить в КП "Центр защиты животных". Контактные данные:

Житомир, ул. Параджанова, 87.

тел.: 067 558 77 68

Украинские десантники помогают бездомным животным обрести семью (фото: zhitomir.info)