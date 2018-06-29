"Живодери продавали": жителі Одеси врятували лисеняти від жорстокої смерті (фото)

Тварину тримали на притравлювальній станції

Жителі Одеси врятували лисеняти з притравлювальної станції під Житомиром. Тварину передали в національний парк "Тузловські лимани" в Одеській області. Про це розповів еколог Іван Русєв на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Дзвінок в адміністрацію Національного природного парку "Тузловські лимани"."Я хотіла б випустити лисеняти в ваш національний природний парк", - говорить Юлія. - Контакти вашого парку мені дали в біосферному заповіднику "Асканія-Нова". Секретар нацпарку Вадим оптимістично і оперативно передає мені телефон. Передзвонюю. і тут в телефонній трубці розгортається ціла історія лисеняти і його тимчасового опікуна - юриста за освітою - Юлії", - розповів еколог.

Фото: Лисеня (facebook.com/rusevivan)

За його словами, брат одеситки Дмитро викупив лисеня у мисливців з Житомира і подарував тварину сестрі. Однак дівчина вирішила випустити тварину в дику природу.

"Живодери продавали його для притравлювальної станції, повного закриття яких в Україні домагаються екоактивісти, як місць знущання над тваринами", - зазначив Русєв.

"Діма рятує лисеняти, викуповуючи його, і привозить він звіря в Одесу. Привозить, щоб передати (можна сказати подарувати) сестрі Юлії, яка колись мимохідь жартівливо промовила, що хотіла б мати лисичку фенека, батьківщина якої - Африка. Цілком природно, що таке унікальне, красиве, живе і незрівнянне чудо, не може не сподобатися. І Юлія закохується в лисеняти, давши йому ім'я Лиса ... але ... Юлія відноситься категорично негативно до зоопарків і всякого роду закладів, де утримують диких тварин, які, як правило, мучаться там і страждають в відриві від своєї материнської дикої природи. І опікунка починає шукати надійне місце в дикій природі для лисиці, куди можна було б її випустити", - розповів він.

Під час пошуку нового дому для лисеняти Юлія зробила йому щеплення від сказу і вилікувала лапу.

Фото: Лисеня і Юлія (facebook.com/rusevivan)

"І ось, я вчора приїжджаю у справах в Одесу. Ми з моїм другом Станіславом Тібатіним приймаємо рішення їхати з Юлією і її лисеням в дивовижне місце, де є прекрасна, ще дивом збережена дика природа. Місце спеціально не називаємо. І там лисеня просто моментально перетворюється з відносно поступливого звіря в клітці, в розлюченого звіра, який вчув невідомі нам, людям, сотні запахів і ароматів дикої природи. У нас наяву було видовище поклику дикої природи дикого звіра, який інакше щасливо жити і не зміг би, які б у нього не були добрі і дбайливі опікуни. За лічені секунди Лиса вискакує з відчиненої клітки і стрімко зникає в густих хащах загадкової і таємничої дикої природи", - зазначив Русєв.

Фото: Лисеня і його новий дім (facebook.com/rusevivan)

Тварина буде жити в заповіднику, найбільш наближеному до її природного середовища.

Скріншот поста (facebook.com/rusevivan)

Притравлювальна станція - це місце утримання диких тварин (лисиць, борсуків, кабанів, єнотів і ведмедів) з метою навчання і ведення полювання собак мисливських порід. Зоозахисники повідомляють, що на притравлювальних станціях можуть міститися домашні та червонокнижні тварини.

Раніше повідомлялося, що в Житомирі водій іномарки жорстоко вбив собаку. Розшукується зловмисник.

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