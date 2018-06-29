"Живодеры продавали": жители Одессы спасли лисенка от жестокой смерти (фото)

Животное держали на притравочной станции

Жители Одессы спасли лисенка с притравочной станции под Житомиром. Животное передали в национальный парк "Тузловские лиманы" в Одесской области. Об этом рассказал эколог Иван Русев на своей странице в соцсети Facebook.

"Звонок в администрацию Национального природного парка "Тузловские лиманы". "Я хотела бы выпустить лисенка в ваш национальный природный парк", - говорит Юлия. - Контакты вашего парка мне дали в биосферном заповеднике "Аскания-Нова". Секретарь нацпарка Вадим оптимистично и оперативно передает мне телефон. Перезваниваю. И тут в телефонной трубке разворачивается целая история лисенка и его временного опекуна - юриста по образованию – Юлии", – рассказал эколог.

Фото: Лисенок (facebook.com/rusevivan)

По его словам, брат одесситки Дмитрий выкупил лисенка у охотников из Житомира и подарил животное сестре. Однако девушка решила выпустить животное в дикую природу.

"Живодеры продавали его для притравочных станций, полного закрытия которых в Украине добиваются экоактивисты, как мест издевательства над животными", – отметил Русев.

"Дима спасает лисенка, выкупая его, и привозит он звереныша в Одессу. Привозит, чтобы передать (можно сказать подарить) сестре Юлии, которая когда-то мимоходом шутливо произнесла фразу, что хотела бы иметь лисичку фенека, родина которой - Африка. Вполне естественно, что такое уникальное, красивое, живое и бесподобное чудо, не может не понравиться. И Юлия влюбляется в лисенка, дав ему имя Лиса...но… Юлия относится категорически негативно к зоопаркам и всякого рода заведениям, где содержат диких животных, как правило, мучающихся там и страдающих в отрыве от своей материнской дикой природы. И опекунша начинает искать надежное место в дикой природе для Лисы, куда можно было бы ее выпустить", - рассказал он.

Во время поиска нового дома для лисенка Юлия сделала ему прививку от бешенства и вылечила лапу.

Фото: Лисенок и Юлия (facebook.com/rusevivan)

"И вот, я вчера приезжаю по делам в Одессу. Мы с моим другом Станиславом Тибатиным принимаем решение ехать с Юлией и ее лисенком в удивительное место, где есть прекрасная, еще чудом сохранившаяся дикая природа. Место специально не называем. И там лисенок просто моментально преображается из относительно покладистого звереныша в клетке, в разъяренного зверя, учуявшего неведомые нам, людям, сотни запахов и ароматов дикой природы. У нас наяву было зрелище зова дикой природы дикого зверька, который иначе счастливо жить и не смог бы, какие бы у него ни были добрые и заботливые опекуны. За считанные секунды Лиса выскакивает из приоткрытой клетки и стремительно исчезает в густых дебрях загадочной и таинственной дикой природы", – отметил Русев.

Фото: Лисенок и его новый дом (facebook.com/rusevivan)

Животное будет жить в заповеднике, наиболее приближенном к его среде обитания.

Скриншот поста (facebook.com/rusevivan)

Притравочная станция – это место содержания диких животных (лис, барсуков, кабанов, енотов и медведей) с целью обучения и ведения охоты, собак охотничьих пород. Зоозащитники сообщают, что на притравочных станциях могут содержаться и домашние и краснокнижные животные.

Ранее сообщалось, что в Житомире водитель иномарки жестоко убил собаку. Разыскивается злоумышленник.

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