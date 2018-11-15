Зимова казка: у мережі показали приголомшливі фото з Київського зоопарку

Фото: колаж РБК-Україна

Споглядає сніжинки тигр у своєму вольєрі, вкрита сніговим розсипом лама та інші тварини

Адміністрація Київського зоопарку показала, як тварини зустріли перші снігопади у столиці. Відповідний пост опублікований у четвер, 15 листопада, на сторінці Київського зоологічного парку загальнодержавного значення у соцмережі Facebook.

"Киевзоо - це зимова казка!", - йдеться у публікації.

Також показані приголомшливі фото, на яких звірі спостерігають за "білими мухами" з неба та прогулюються по перших кучугурах.

Тигр у Київському зоопарку (Фото: facebook.com/zoo.kiev.ua)

Споглядає сніжинки тигр у своєму вольєрі, вкрита сніговим розсипом лама та інші тварини.

Скрін: facebook.com/zoo.kiev.ua

Крім того, не тільки фауну, але й флору "радує" сніговий покрив.

Фото: facebook.com/zoo.kiev.ua

Раніше повідомлялося, що в Київському зоопарку після масштабної реконструкції планувалося відкрити три озера з водоспадом і водним каскадом, садом каменів, висадити рідкісні рослини.

За словами директора зоопарку Кирила Трантіна, завдяки збереженій екосистемі цей "зелений оазис в центрі міста вже стала притулком для багатьох міських тварин.

Також ми писали про те, що в мерії Києва рашили збільшити кількість відвідувачів зоопарку до мільйона людей щороку.

Нагадаємо, що раніше кияни та гості столиці, радіючи першому снігу, опублікували у своїх соцмережах приголомшливі фото і відео.

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Відео: РБК-Україна