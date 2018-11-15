Зимняя сказка: в сети показали потрясающие фото из Киевского зоопарка

Фото: коллаж РБК-Украина

Созерцает снежинки тигр в своем вольере, припорошенная снежной россыпью лама и другие животные

Администрация Киевского зоопарка показала, как животные встретили первые снегопады в столице. Соответствующий пост опубликован в четверг, 15 ноября, на странице Киевского зоологического парка общегосударственного значения в соцсети Facebook.

"Киевзоо - это зимняя сказка!", - говорится в публикации.

Также показаны потрясающие фото, на которых звери наблюдают за "белыми мухами" с неба и прогуливаются по первым сугробам.

Тигр в Киевском зоопарке (Фото: facebook.com/zoo.kiev.ua)

Созерцает снежинки тигр в своем вольере, припорошенная снежной россыпью лама и другие животные.

Скрин: facebook.com/zoo.kiev.ua

Кроме того, не только фауну, но и флору "радует" снежный покров.

Фото: facebook.com/zoo.kiev.ua

Ранее сообщалось, что в Киевском зоопарке после масштабной реконструкци планировалось открыть три озера с водопадом и водным каскадом, садом камней, высадить редкие растения.

По словам директора зоопарка Кирилла Трантина, благодаря сохранившейся экосистеме этот "зеленый оазис в центре города уже стала убежищем для многих городских животных.

Также мы писали о том, что в мэрии Киева рашили увеличить количество посетителей зоопарка до миллиона человек ежегодно.

Напомним, что в ранее киевляне и гости столицы, радуясь первому снегу, опубликовали в своих соцсетях потрясающие фото и видео.

Смотрите также:

Видео: РБК-Украина