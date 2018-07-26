ЗорійКачає: популярна телеведуча перевіряє на собі "диво-вправи" фітнес-блогерів

Рубрика допоможе глядачеві знайти найбільш відповідні вправи для себе
Ведуча "Ранку у Великому Місті" Юлія Зорій запустила авторську рубрику про спорт під назвою #ЗорійКачає. У кожному епізоді зірка ICTV перевіряє на собі "диво-вправи" фітнес-блогерів в Інтернеті для прокачування різних м'язів.
"Виконуючи вправи самостійно вдома, треба бути дуже обережними. Бо в інтернеті зараз багато фітнес-блогерів, аж очі розбігаються при виборі, але не всі вони компетентні і справді професійні спортсмени або тренери. Тому я перевіряю їхні рекомендації на собі і роблю висновки на власних відчуттях і досвіді, чи корисна вправа, чи працюють м’язи і наскільки може бути небезпечно її виконувати самотужки. Рубрика допоможе глядачу знайти найбільш підходящі вправи для себе", - коментує ведуча.
Юлія Зорій (фото: прес-служба ICTV)
Юлія Зорій знаходить відео в інтернеті обирає для кожного сюжету двох різних фітнес-блогерів та порівнює їхні вправи між собою. Родзинка рубрики полягає у тому, що глядач бачить, як ведуча в реальному часі намагається в кадрі повторити вправи за блогером. Паралельно зірка дає кмітливі поради і лайфхаки про корисне харчування та здоровий спосіб життя.
#ЗорійКачає виходить кілька разів в тиждень по буднях у програмі "Ранок у Великому Місті".
Юлія Зорій (фото: прес-служба ICTV)
Побачити один із сюжетів можна за посиланням.
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