ЗорійКачає: популярна телеведуча перевіряє на собі "диво-вправи" фітнес-блогерів

Юлія Зорій (фото: прес-служба ICTV)

Рубрика допоможе глядачеві знайти найбільш відповідні вправи для себе

Ведуча "Ранку у Великому Місті" Юлія Зорій запустила авторську рубрику про спорт під назвою #ЗорійКачає. У кожному епізоді зірка ICTV перевіряє на собі "диво-вправи" фітнес-блогерів в Інтернеті для прокачування різних м'язів.

"Виконуючи вправи самостійно вдома, треба бути дуже обережними. Бо в інтернеті зараз багато фітнес-блогерів, аж очі розбігаються при виборі, але не всі вони компетентні і справді професійні спортсмени або тренери. Тому я перевіряю їхні рекомендації на собі і роблю висновки на власних відчуттях і досвіді, чи корисна вправа, чи працюють м’язи і наскільки може бути небезпечно її виконувати самотужки. Рубрика допоможе глядачу знайти найбільш підходящі вправи для себе", - коментує ведуча.

Юлія Зорій (фото: прес-служба ICTV)

Юлія Зорій знаходить відео в інтернеті обирає для кожного сюжету двох різних фітнес-блогерів та порівнює їхні вправи між собою. Родзинка рубрики полягає у тому, що глядач бачить, як ведуча в реальному часі намагається в кадрі повторити вправи за блогером. Паралельно зірка дає кмітливі поради і лайфхаки про корисне харчування та здоровий спосіб життя.

#ЗорійКачає виходить кілька разів в тиждень по буднях у програмі "Ранок у Великому Місті".

Юлія Зорій (фото: прес-служба ICTV)

Побачити один із сюжетів можна за посиланням.

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