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Чотирирічна донька Пугачової стала нареченою (відео)

STYLERЗірки        22.03.2018 - 08:36
Фото: Алла Пугачова (facebook.com)
Фото: Алла Пугачова (facebook.com)

Дівчинка спробувала себе в ролі моделі

Чотирирічна дочка Алли Пугачеовой і Максима Галкіна Ліза вийшла на модний подіум у весільному вбранні. Дівчинці випала честь завершувати показ дитячої колекції Галини Юдашкиной в рамках Moscow Fashion Week.

 

 

Відео: Дочка Алли Пугачової (instagram.com/alla_orfey)

Ліза вийшла на подіум у довгій пишній сукні з фатою і білих туфлях. В руках у дівчинки був букет нареченої.

Фото: Алла Пугачова з дочкою (instagram.com maxgalkinru)

Для дитячої колекції Yudashkin Kids дизайнер спеціально вибрала в якості моделей спадкоємців своїх зіркових друзів. Крім дочки Пугачової на показі були діти Філіпа Кіркорова дочка Дмитра Пєскова і Тетяни Навки.

 

 

Відео: Дочка Алли Пугачеовой (instagram.com/_alla_koroleva)

Сама ж артистка на показі була відсутня. Вона брала участь у ювілейному концерті Іллі Рєзніка.

Раніше в мережі розповіли, як Пугачова програла в казино величезну суму.

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Теги: Алла Пугачова
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