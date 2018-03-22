Чотирирічна донька Пугачової стала нареченою (відео)

Дівчинка спробувала себе в ролі моделі

Чотирирічна дочка Алли Пугачеовой і Максима Галкіна Ліза вийшла на модний подіум у весільному вбранні. Дівчинці випала честь завершувати показ дитячої колекції Галини Юдашкиной в рамках Moscow Fashion Week.

Публікація від ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) 20 Мар 2018 в 5:18 PDT

Відео: Дочка Алли Пугачової (instagram.com/alla_orfey)

Ліза вийшла на подіум у довгій пишній сукні з фатою і білих туфлях. В руках у дівчинки був букет нареченої.

Фото: Алла Пугачова з дочкою (instagram.com maxgalkinru)

Для дитячої колекції Yudashkin Kids дизайнер спеціально вибрала в якості моделей спадкоємців своїх зіркових друзів. Крім дочки Пугачової на показі були діти Філіпа Кіркорова дочка Дмитра Пєскова і Тетяни Навки.

Публікація від Allusya (@_alla_koroleva) 20 Мар 2018 в 9:07 PDT

Відео: Дочка Алли Пугачеовой (instagram.com/_alla_koroleva)

Сама ж артистка на показі була відсутня. Вона брала участь у ювілейному концерті Іллі Рєзніка.

Раніше в мережі розповіли, як Пугачова програла в казино величезну суму.