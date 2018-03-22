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Четырехлетняя дочь Пугачевой стала невестой (видео)

STYLERЗвёзды        22.03.2018 - 08:36
Фото: Алла Пугачева (facebook.com)
Фото: Алла Пугачева (facebook.com)

Девочка попробовала себя в роли модели

Четырехлетняя дочь Аллы Пугачеовой и Максима Галкина Лиза вышла на модный подиум в свадебном наряде. Девочке выпала честь завершать показ детской коллекции Галины Юдашкиной в рамках Moscow Fashion Week.

 

 

Видео: Дочь Аллы Пугачевой (instagram.com/alla_orfey)

Лиза вышла на подиум в длинном пышном платье с фатой и белых туфлях. В руках у девочки был букет невесты.

Фото: Алла Пугачева с дочерью (instagram.com maxgalkinru)

Для детской коллекции Yudashkin Kids дизайнер специально выбрала в качестве моделей наследников своих звездных друзей. Кроме дочери Пугачевой на показе были дети Филиппа Киркорова дочь Дмитрия Пескова и Татьяны Навки.

 

 

Видео: Дочь Аллы Пугачеовой (instagram.com/_alla_koroleva)

Сама же артистка на показе отсутствовала. Она участвовала в юбилейном концерте Ильи Резника.

Ранее в сети рассказали, как Пугачева проиграла в казино огромную сумму.

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Теги: Алла Пугачева
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