Четырехлетняя дочь Пугачевой стала невестой (видео)

Девочка попробовала себя в роли модели
Четырехлетняя дочь Аллы Пугачеовой и Максима Галкина Лиза вышла на модный подиум в свадебном наряде. Девочке выпала честь завершать показ детской коллекции Галины Юдашкиной в рамках Moscow Fashion Week.
Видео: Дочь Аллы Пугачевой (instagram.com/alla_orfey)
Лиза вышла на подиум в длинном пышном платье с фатой и белых туфлях. В руках у девочки был букет невесты.
Фото: Алла Пугачева с дочерью (instagram.com maxgalkinru)
Для детской коллекции Yudashkin Kids дизайнер специально выбрала в качестве моделей наследников своих звездных друзей. Кроме дочери Пугачевой на показе были дети Филиппа Киркорова дочь Дмитрия Пескова и Татьяны Навки.
Видео: Дочь Аллы Пугачеовой (instagram.com/_alla_koroleva)
Сама же артистка на показе отсутствовала. Она участвовала в юбилейном концерте Ильи Резника.
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