Четырехлетняя дочь Пугачевой стала невестой (видео)

Девочка попробовала себя в роли модели

Четырехлетняя дочь Аллы Пугачеовой и Максима Галкина Лиза вышла на модный подиум в свадебном наряде. Девочке выпала честь завершать показ детской коллекции Галины Юдашкиной в рамках Moscow Fashion Week.

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) 20 Мар 2018 в 5:18 PDT

Видео: Дочь Аллы Пугачевой (instagram.com/alla_orfey)

Лиза вышла на подиум в длинном пышном платье с фатой и белых туфлях. В руках у девочки был букет невесты.

Фото: Алла Пугачева с дочерью (instagram.com maxgalkinru)

Для детской коллекции Yudashkin Kids дизайнер специально выбрала в качестве моделей наследников своих звездных друзей. Кроме дочери Пугачевой на показе были дети Филиппа Киркорова дочь Дмитрия Пескова и Татьяны Навки.

Публикация от Allusya (@_alla_koroleva) 20 Мар 2018 в 9:07 PDT

Видео: Дочь Аллы Пугачеовой (instagram.com/_alla_koroleva)

Сама же артистка на показе отсутствовала. Она участвовала в юбилейном концерте Ильи Резника.

Ранее в сети рассказали, как Пугачева проиграла в казино огромную сумму.