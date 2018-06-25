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53-річна українська зірка здивувала шанувальників стрункою фігурою

STYLERЗірки        25.06.2018 - 23:33
Фото: Асія Ахат (instagram.com/ahhattassia)
Фото: Асія Ахат (instagram.com/ahhattassia)

На знімку артистка ніжиться біля басейну в мініатюрному бікіні

Відома співачка і скрипалька Асія Ахат, яка нещодавно відсвяткувала свій 53 день народження, опублікувала у соцмережі Instagram "гарячий" знімок з відпочинку.

Артистка продемонструвала шанувальникам своє підтягнуте тіло в купальнику тілесного кольору.

Фото: Асія Ахат у басейні  (instagram.com/ahhattassia)

Фото: Асія Ахат у басейні  (instagram.com/ahhattassia)

Уїк-енд зірка проводила біля басейну, ніжачись під сонцем і плескаючись у воді.

Фото: Асія Ахат (instagram.com/ahhattassia)

Незважаючи на свій вік, Ахат вдалося порадувати своїх прихильників спокусливим декольте і стрункими ніжками. Фани в свою чергу відповіли їй приємними коментарями.

Скріншот коментарів (instagram.com/ahhattassia)

Нагадаємо, що Асія Ахат зіграла в Києві на раритетному інструменті.

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Теги: співачка, артистка, Ассия Ахат
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