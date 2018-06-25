53-летняя украинская звезда удивила поклонников стройной фигурой

На снимке артистка нежится возле бассейна в миниатюрном бикини
Известная певица и скрипачка Ассия Ахат, которая недавно отпраздновала свой 53 день рождения, опубликовала в соцсети Instagram "горячий" снимок с отдыха.
Артистка продемонстрировала поклонникам свое подтянутое тело в купальнике телесного цвета.
Фото: Ассия Ахат в бассейне (instagram.com/ahhattassia)
Фото: Ассия Ахат в бассейне (instagram.com/ahhattassia)
Уик-энд звезда проводила возле бассейна, нежась под солнцем и плескаясь в водичке.
Фото: Ассия Ахат (instagram.com/ahhattassia)
Несмотря на свой возраст, Ахат удалось порадовать своих подписчиков соблазнительным декольте и стройными ножками. Фаны в свою очередь ответили ей приятными комментариями.
Скриншот комментариев (instagram.com/ahhattassia)
Напомним, что Ассия Ахат сыграла в Киеве на раритетном инструменте.