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53-летняя украинская звезда удивила поклонников стройной фигурой

STYLERЗвёзды        25.06.2018 - 23:33
Фото: Ассия Ахат (instagram.com/ahhattassia)
Фото: Ассия Ахат (instagram.com/ahhattassia)

На снимке артистка нежится возле бассейна в миниатюрном бикини

Известная певица и скрипачка Ассия Ахат, которая недавно отпраздновала свой 53 день рождения, опубликовала в соцсети Instagram  "горячий" снимок с отдыха.

Артистка продемонстрировала поклонникам свое подтянутое тело в купальнике телесного цвета.

Фото: Ассия Ахат в бассейне (instagram.com/ahhattassia)

Фото: Ассия Ахат в бассейне (instagram.com/ahhattassia)

Уик-энд звезда проводила возле бассейна, нежась под солнцем и плескаясь в водичке.

Фото: Ассия Ахат (instagram.com/ahhattassia)

Несмотря на свой возраст, Ахат удалось порадовать своих подписчиков соблазнительным декольте и стройными ножками. Фаны в свою очередь ответили ей приятными комментариями.

Скриншот комментариев (instagram.com/ahhattassia)

Напомним, что Ассия Ахат сыграла в Киеве на раритетном инструменте.

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Теги: певица, артистка, Ассия Ахат
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