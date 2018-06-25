53-летняя украинская звезда удивила поклонников стройной фигурой

На снимке артистка нежится возле бассейна в миниатюрном бикини

Известная певица и скрипачка Ассия Ахат, которая недавно отпраздновала свой 53 день рождения, опубликовала в соцсети Instagram "горячий" снимок с отдыха.

Артистка продемонстрировала поклонникам свое подтянутое тело в купальнике телесного цвета.

Фото: Ассия Ахат в бассейне (instagram.com/ahhattassia)

Фото: Ассия Ахат в бассейне (instagram.com/ahhattassia)

Уик-энд звезда проводила возле бассейна, нежась под солнцем и плескаясь в водичке.

Фото: Ассия Ахат (instagram.com/ahhattassia)

Несмотря на свой возраст, Ахат удалось порадовать своих подписчиков соблазнительным декольте и стройными ножками. Фаны в свою очередь ответили ей приятными комментариями.

Скриншот комментариев (instagram.com/ahhattassia)

Напомним, что Ассия Ахат сыграла в Киеве на раритетном инструменте.