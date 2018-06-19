8 фільмів за сценарієм Івана Драча: "Пропала грамота", "Вечори на хуторі біля Диканьки" та інші

Styler пропонує вам топ-8 фільмів, над сценаріями до яких працював геніальний Іван Драч

Іван Драч, який помер 19 червня в Києві, був не лише геніальним поетом, перекладачем, драматургом, державним і громадським діячем, а й не менш геніальним сценаристом.

Відео: РБК-Україна

Як відомо, в 1964 році Іван Драч отримав диплом Вищих сценарних курсів у Москві, куди його "заманив" загадковий світ кіно у довженковому поетичному психотипі. Після закінчення курсів він відразу влаштувався на роботу сценаристом на Київській кіностудії художніх фільмів ім. А. Довженка, де пропрацював до 1974 року.

Драч є автором сценаріїв до відомих українських кінофільмів: "Камінний хрест", "Пропала грамота", "Вечори на хуторі біля Диканьки" та інших. В той же час самому поетові присвячений телефільм "Іван Драч. Кредо" (1990).

Styler пропонує вам топ-8 фільмів, над сценаріями до яких працював геніальний Іван Драч.

"Криниця для спраглих" (1965)

Кадр з фільму "Криниця для спраглих"

Дебют у кінематографі сценариста Івана Драча і режисера Юрія Іллєнка. Це сюрреалістичний художній фільм, який присвячений пам'яті народного артиста СРСР Дмитра Мілютенка.

Картина складається з п'яти частин і практично є німою стрічкою, зазначається винахідливим мінімалістичним використанням звуку. Фільм вимагає і закликає не миритися з процесом втрати моральних цінностей, тому що можна втратити все людське.

Зазначимо, що стрічка була знята у 1965 році, але вперше показана лише в 1987-м. На думку ЦК Компартії у фільмі були "допущені ідейні збочення".

"Камінний хрест" (1968)

Кадр з фільму "Камінний хрест"

Фільм режисера Леоніда Осики за мотивами знаменитих новел Василя Стефаника.

"Іду до тебе" (1971)

Цей фільм присвячений 100-річчю з дня народження української поетеси Лесі Українки. Головний мотив картини - трагічне кохання Лесі Українки до революціонера Сергія Мержинського.

Кадр з фільму "Іду до тебе"

"Пропала грамота" (1972)

Фільм "Пропала грамота"

Героїчна комедія розповідає про повний пригод шлях козаків Василя та Андрія з гетьманською грамотою до цариці у Петербург, а потім - про їх щасливе повернення в рідну Диканьку.

Фільм був знятий в період, коли в Українській РСР проводилася відверта русификационная політика. Від творців кіно було потрібно відходити від усього, що пов'язано з національною самобутністю українців. Радянська влада розуміючи, що фільм має велике значення для піднесення національного духу українців, відправила його на десять років на полицю.

"Дід лівого крайнього" (1973)

Кадр з фільму "Дід лівого крайнього"

Цей фільм - зізнання в любові воістину народному артисту Миколі Федоровичу Яковченку.

"Вечори на хуторі біля Диканьки" (1983)

Кадр з фільму "Вечори на хуторі біля Диканьки"

Це телевізійний фільм-фантазія режисера Юрія Ткаченко на теми ранніх творів Миколи Гоголя, які тісно переплітаються з його біографією.

"Мама рідна, любима" (1986, у співавторстві)

Кадр з фільму "Мама рідна, любима"

Це історія молодої жінки на ім'я Тетяна, доля якої склалася дуже непросто.

"Вінчання зі смертю" (1992, у співавторстві)

Кадр з фільму "Вінчання зі смертю"

Кінець 1930-х років. Часи сталінського терору. Лейтенант Щербаков отримав наказ розстріляти кількох ворогів народу. Несподівано на місці злочину виявилася сільське весілля. Згідно інструкції свідків теж знищували...

У середині 1970-х інтенсивність роботи Драча-сценариста помітно спадає, а потім і зовсім сходить нанівець. У 90-ті він ніби повертається в кіно, однак, це лише поодинокі виходи до кінематографічної "штанги", і то за спецзапрошенням друзів.

Нагадаємо, культовий український поет, перекладач, кіносценарист, драматург, державний і громадський діяч помер 19 червня у Феофанії після тривалої хвороби.

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