8 фильмов по сценарию Ивана Драча: "Пропала грамота", "Вечори на хуторі біля Диканьки" и другие

Styler предлагает вам топ-8 фильмов, над сценариями к которым работал гениальный Иван Драч

Иван Драч, который умер 19 июня в Киеве, был не только гениальным поэтом, переводчиком, драматургом, государственным и общественным деятелем, но и не менее гениальным сценаристом.

Видео: РБК-Украина

Как известно, в 1964 году Иван Драч получил диплом Высших сценарных курсов в Москве, куда его "заманил" загадочный мир кино в довженковском поэтическом психотипе. После окончания курсов он сразу устроился на работу сценаристом на Киевской киностудии художественных фильмов им. А. Довженко, где проработал до 1974 года.

Драч является автором сценариев к известным украинским кинофильмам: "Камінний хрест", "Пропала грамота", "Вечори на хуторі біля Диканьки" и другим. В то же время самому поэту посвящен телефильм "Іван Драч. Кредо" (1990).

Styler предлагает вам топ-8 фильмов, над сценариями к которым работал гениальный Иван Драч.

"Криниця для спраглих" (1965)

Кадр из фильма "Криниця для спраглих"

Дебют в кинематографе сценариста Ивана Драча и режиссера Юрия Ильенко. Это сюрреалистический художественный фильм, который посвящен памяти народного артиста СССР Дмитрия Милютенко.

Картина состоит из пяти частей и практически является немой лентой, отмечается изобретательным минималистичным использованием звука. Фильм требует и призывает не мириться с процессом потери моральных ценностей, потому что можно потерять все человеческое.

Отметим, что лента была снята в 1965 году, но впервые показана лишь в 1987-м. По мнению ЦК Компартии в фильме были "допущены идейные извращения".

"Камінний хрест" (1968)

Кадр из фильма "Камінний хрест"

Фильм режиссера Леонида Осыки по мотивам знаменитых новелл Василия Стефаника.

"Іду до тебе" (1971)

Этот фильм посвящен 100-летию со дня рождения украинской поэтессы Леси Украинки. Главный мотив картины - трагическая любовь Леси Украинки к революционеру Сергею Мержинскому.

Кадр из фильма "Іду до тебе"

"Пропала грамота" (1972)

Фильм "Пропала грамота"

Героическая комедия повествует о полном приключений путь казаков Василия и Андрея с гетманской грамотой к царице в Петербург, а затем - об их счастливом возвращении в родную Диканьку.

Фильм был снят в период, когда в Украинской ССР проводилась откровенная русификационная политика. От создателей кино требовалось отходить от всего, что связано с национальной самобытностью украинцев. Советская власть понимая, что фильм имеет большое значение для подъема национального духа украинцев, отправила его на десять лет на полку.

"Дід лівого крайнього" (1973)





Кадр из фильма "Дід лівого крайнього"

Этот фильм - признание в любви поистине народному артисту Николаю Федоровичу Яковченко.

"Вечори на хуторі біля Диканьки" (1983)

Кадр из фильма "Вечори на хуторі біля Диканьки"

Это телевизионный фильм-фантазия режиссера Юрия Ткаченко на темы ранних произведений Николая Гоголя, которые тесно переплетаются с его биографией.

"Мама рідна, любима" (1986, в соавторстве)

Кадр из фильма "Мама рідна, любима"

Это история молодой женщины по имени Татьяна, жизнь которой сложилась очень непросто.

"Вінчання зі смертю" (1992, в соавторстве)

Кадр из фильма "Вінчання зі смертю"

Конец 1930-х годов. Времена сталинского террора. Лейтенант Щербаков получил приказ расстрелять нескольких врагов народа. Неожиданно на месте преступления оказалась сельская свадьба. Согласно инструкции свидетелей тоже уничтожали...

В середине 1970-х интенсивность работы Драча-сценариста заметно спадает, а затем и вовсе сходит на нет. В 90-е он вроде возвращается в кино, однако, это только единичные выходы к кинематографической "штанге", и то по спецприглашениям друзей.

Напомним, культовый украинский поэт, переводчик, сценарист, драматург, государственный и общественный деятель умер 19 июня в Феофании после продолжительной болезни.

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