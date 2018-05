"А кого это е...?" Група "Время и Стекло" представила новий провокаційний кліп

Відео на пісню "Е,Бой" вийшло в останній день весни

У четвер, 31 травня, популярна українська група "Время и Стекло" представила кліп на свою нову пісню "Е,Бой".

В цьому кліпі солісти групи Надя Дорофєєва та Олексій Завгородній (Позитив) постають у яскравих і оригінальних образах. Дорофєєва з'являється в образі русалки з довгими блакитними волоссям. А Позитив перевтілюється в крутого байкера.

Цікаво, що всі трюки артист під час зйомок вирішив робити самостійно, відмовившись від професійного каскадера і використовуючи тільки полегшену страховку. На одному з дублів музикант впав з мотоцикла під час руху і був госпіталізований з рваними ранами та забоями.

"Пісня і кліп тепер точно стануть топовими – не дарма ж я падав!" - прокоментував інцидент Завгородній.

Відео з YouTube/Время и Стекло

Текст пісні "Е,Бой":

Eenie Meenie Money More

Больше Денег on the floor

Я стою втыкаю, протыкая

Каблуками пол

Eenie Meenie Money More

Больше Денег on the floor

Я ваще сюда случайно подошел

Это или ты или Photoshop

Как мне это Всенадоехать

Как мне это Всенадоехать

Ага

Как мне это Всенадоехать

Как мне это Всенадоехать

Домой Ага

Как мне это Всенадоехать

Как мне это Всенадоехать

А когда приедешь ты домой

Будешь думать обо мне

Е,Бой

Е,Бой

Пальцами сжимаю платье

В темноте в темноте

Буду ночью на кровати

О тебе о тебе

Думать, представлять твой запах

Прикоснись рукой

Е,Бой

Не любой тебе подарит любовь

Рядом с тобой не могу быть собой

Е,Бой

Money More и Meenie Eenie

По Martini и мы в машине

Ха

Кто-то заплатил за счет?

А кого это е...?

Улетай-тай по ночному городу

Отрывай нам головы всем

Пока мы молоды

Разноси нас по углам громким смехом

Как мне это Всенадоехать

Пальцами сжимаю платье

В темноте в темноте

Буду ночью на кровати

О тебе о тебе

Думать, представлять твой запах

Прикоснись рукой

Е,Бой

Не любой тебе подарит любовь

Рядом с тобой не могу быть собой

Е,Бой

Відзначимо, що всього за годину кліп встигли подивитися більш 100 тис користувачів мережі. Багато хто позитивно відгукується про нову відеороботу колективу.

Скріншот коментарів

Але є ті, кому не зрозумілий текст пісні.

"Таке відчуття, що зараз взагалі всім наплювати на слова пісні, з тим гаслом, що кожну дічь можна розкрутити", - написав один з користувачів.

Скріншот коментаря

"Досить деградувати! Навчіться писати пісні зі змістом!" - написала прихильниця "Время и Стекло" Катя.

Раніше в групі "Время и Стекло" зізналися, що дарують один одному "особливі" подарунки.