"А кого это е...?" Группа "Время и Стекло" представила новый провокационный клип

Видео на песню "Е,Бой" вышло в последний день весны

В четверг, 31 мая, популярная украинская группа "Время и Стекло" представила клип на свою новую песню "Е,Бой".

В этом клипе солисты группы Надя Дорофеева и Алексей Завгородний (Позитив) предстают в ярких и оригинальных образах. Дорофеева появляется в образе русалки с длинными голубыми волосами. А Позитив перевоплощается в крутого байкера.

Интересно, что все трюки артист во время съемок решил делать самостоятельно, отказавшись от профессионального каскадера и используя только облегченную страховку. На одном из дублей музыкант упал с мотоцикла во время движения и был госпитализирован с рваными ранами и ушибами.

"Песня и клип теперь точно станут топовыми – не зря же я падал!" - прокомментировал инцидент Завгородний.

Видео с YouTube/Время и Стекло

Текст песни "Е,Бой":

Eenie Meenie Money More

Больше Денег on the floor

Я стою втыкаю, протыкая

Каблуками пол

Eenie Meenie Money More

Больше Денег on the floor

Я ваще сюда случайно подошел

Это или ты или Photoshop

Как мне это Всенадоехать

Как мне это Всенадоехать

Ага

Как мне это Всенадоехать

Как мне это Всенадоехать

Домой Ага

Как мне это Всенадоехать

Как мне это Всенадоехать

А когда приедешь ты домой

Будешь думать обо мне

Е,Бой

Е,Бой

Пальцами сжимаю платье

В темноте в темноте

Буду ночью на кровати

О тебе о тебе

Думать, представлять твой запах

Прикоснись рукой

Е,Бой

Не любой тебе подарит любовь

Рядом с тобой не могу быть собой

Е,Бой

Money More и Meenie Eenie

По Martini и мы в машине

Ха

Кто-то заплатил за счет?

А кого это е...?

Улетай-тай по ночному городу

Отрывай нам головы всем

Пока мы молоды

Разноси нас по углам громким смехом

Как мне это Всенадоехать

Пальцами сжимаю платье

В темноте в темноте

Буду ночью на кровати

О тебе о тебе

Думать, представлять твой запах

Прикоснись рукой

Е,Бой

Не любой тебе подарит любовь

Рядом с тобой не могу быть собой

Е,Бой

Отметим, что всего за час клип успели посмотреть более 100 тыс. пользователей сети. Многие положительно отзываются о новой видеоработе коллектива.

Скриншот комментариев 

Но есть те, кому не понятен текст песни.

"Такое чувство, что сейчас вообще всем наплевать на слова в песне, с тем посылом, что каждую дичь можно раскрутить", - написал один из юзеров.

Скриншот комментария 

"Хватит деградировать! Научитесь писать песни со смыслом!" - написала поклонница "Время и Стекло" Катя.

Ранее в группе "Время и Стекло" признались, что дарят друг другу "особые" подарки.