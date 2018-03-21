"А у мене вже літо": екс-ведуча "Орла і Решки" прийшла на ефір в купальнику

Шанувальники бурхливо відреагували на образ ведучої

Колишня ведуча популярного шоу "Орел і Решка" Леся Нікітюк прийшла на ефір української радіостанції в купальнику. Знаменитість знову порадувала своїх фанатів пікантними фотографіями, опублікувавши їх у Instagram.

"Good morning. А у мене вже літо. Чого і вам бажаю", - написала під знімком Никитюк.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

На фото Леся позує на тлі мікрофона в спокусливому купальнику, грайливо посміхаючись.

Шанувальники відреагували на відвертий знімок коментарями.

"Ух ти! Мужики відео-трансляцію дивляться і пітніють", - написав dmitriiacimov.

"Леся хороша!" - відреагував dmitry8988.

"Леся, ти принадність, і чарівність, і почуття гумору, все при тобі!" - написала kondratova_tanya.

"Сама класна ведуча! Не з гумором, а з гумором", - прокоментувала veronrogova.

Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

Зазначимо, що це вже не перший раз, коли Леся радує своїх шанувальників гарячими фотографіями. Читайте також, як Леся Нікітюк поділилася еротичних фото з басейну (фото).