"А у мене вже літо": екс-ведуча "Орла і Решки" прийшла на ефір в купальнику

Шанувальники бурхливо відреагували на образ ведучої
Колишня ведуча популярного шоу "Орел і Решка" Леся Нікітюк прийшла на ефір української радіостанції в купальнику. Знаменитість знову порадувала своїх фанатів пікантними фотографіями, опублікувавши їх у Instagram.
"Good morning. А у мене вже літо. Чого і вам бажаю", - написала під знімком Никитюк.
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)
На фото Леся позує на тлі мікрофона в спокусливому купальнику, грайливо посміхаючись.
Шанувальники відреагували на відвертий знімок коментарями.
"Ух ти! Мужики відео-трансляцію дивляться і пітніють", - написав dmitriiacimov.
"Леся хороша!" - відреагував dmitry8988.
"Леся, ти принадність, і чарівність, і почуття гумору, все при тобі!" - написала kondratova_tanya.
"Сама класна ведуча! Не з гумором, а з гумором", - прокоментувала veronrogova.
Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)
Зазначимо, що це вже не перший раз, коли Леся радує своїх шанувальників гарячими фотографіями. Читайте також, як Леся Нікітюк поділилася еротичних фото з басейну (фото).