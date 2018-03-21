"А у меня уже лето": экс-ведущая "Орла и Решки" пришла на эфир в купальнике

Поклонники бурно отреагировали на образ ведущей

Бывшая ведущая популярного шоу "Орел и Решка" Леся Никитюк пришла на эфир украинской радиостанции в купальнике. Знаменитость снова порадовала своих фанатов пикантными фотографиями, опубликовав их в Instagram.

"Good morning. А у меня уже лето. Чего и вам желаю", - написала под снимком Никитюк.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

На фото Леся позирует на фоне микрофона в соблазнительном купальнике, игриво улыбаясь.

Поклонники отреагировали на откровенный снимок комментариями.

"Ух ты! Мужики видео-трансляцию смотрят и потеют", - написал dmitriiacimov.

"Леся хороша!" - отреагировал dmitry8988.

"Леся, ты прелесть, и обаяние, и чувство юмора, все при тебе!!!" - написала kondratova_tanya.

"Самая классная ведущая! Не с юмором, а с юморком", - прокомментировала veronrogova.

Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)

Отметим, что это уже не первый раз, когда Леся радует своих поклонников горячими фотографиями. Читайте также, как Леся Никитюк поделилась эротичным фото из бассейна (фото).