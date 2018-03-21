"А у меня уже лето": экс-ведущая "Орла и Решки" пришла на эфир в купальнике

Поклонники бурно отреагировали на образ ведущей
Бывшая ведущая популярного шоу "Орел и Решка" Леся Никитюк пришла на эфир украинской радиостанции в купальнике. Знаменитость снова порадовала своих фанатов пикантными фотографиями, опубликовав их в Instagram.
"Good morning. А у меня уже лето. Чего и вам желаю", - написала под снимком Никитюк.
Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)
На фото Леся позирует на фоне микрофона в соблазнительном купальнике, игриво улыбаясь.
Поклонники отреагировали на откровенный снимок комментариями.
"Ух ты! Мужики видео-трансляцию смотрят и потеют", - написал dmitriiacimov.
"Леся хороша!" - отреагировал dmitry8988.
"Леся, ты прелесть, и обаяние, и чувство юмора, все при тебе!!!" - написала kondratova_tanya.
"Самая классная ведущая! Не с юмором, а с юморком", - прокомментировала veronrogova.
Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)
Отметим, что это уже не первый раз, когда Леся радует своих поклонников горячими фотографиями. Читайте также, как Леся Никитюк поделилась эротичным фото из бассейна (фото).