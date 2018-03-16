"А ну поясни": MЕLOVIN розповів про побиття за підкати і колір волосся (відео)

Представник України на Євробаченні 2018 розповів про реакцію перехожих на його образ

Представник України на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення 2018 - співак MЕLOVIN розповів про побиття за його зовнішній вигляд. Історією виконавець поділився з Анатолієм Анатолічем в "Зе Інтерв'юер".

Костянтин Бочаров (справжнє ім'я виконавця) розповів, що часто піддається критиці через свій нестандартний образ (лінза, фарбоване волосся, яскравий і не зовсім звичайний одяг). Одного разу справа дійшла до рукоприкладства.

"Було таке, що один раз і бахнули в Одесі", - зазначив співак.

"Тому що був білий колір волосся...і "а ну поясни" за підкати (підвернуті знизу штани – ред.)", - додав співак.

MЕLOVIN зазначив, що це не жителі Одеси ведуть себе таким чином, а "певна кількість людей, які є скрізь".

"У Києві теж таке відбувалося, але я нормально до цього ставлюся", - розповів переможець Нацвідбору.

Нагадаємо, що 20-річний MЕLOVIN досить часто змінює колір волосся. А незмінною частиною його образу є лінза в одному оці. Коли Костянтин прийшов на "Х-фактор", він був блондином.

Відео: Інтерв'ю з MЕLOVIN (YouTube/Зе Інтерв'юер)

Нагадаємо, Євробачення 2018 відбудеться у травні в португальському Лісабоні.

До речі, MELOVIN розповів, як придумалася пісня для Євробачення 2018.

MELOVIN. шлях до перемоги (відео: STYLER.rbc.ua)