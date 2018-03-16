Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"А ну поясни": MЕLOVIN розповів про побиття за підкати і колір волосся (відео)

STYLERЗірки        16.03.2018 - 20:32
Фото: MELOVIN (РБК-Україна)
Фото: MELOVIN (РБК-Україна)

Представник України на Євробаченні 2018 розповів про реакцію перехожих на його образ

Представник України на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення 2018 - співак MЕLOVIN розповів про побиття за його зовнішній вигляд. Історією виконавець поділився з Анатолієм Анатолічем в "Зе Інтерв'юер".

Костянтин Бочаров (справжнє ім'я виконавця) розповів, що часто піддається критиці через свій нестандартний образ (лінза, фарбоване волосся, яскравий і не зовсім звичайний одяг). Одного разу справа дійшла до рукоприкладства.

"Було таке, що один раз і бахнули в Одесі", - зазначив співак.

"Тому що був білий колір волосся...і "а ну поясни" за підкати (підвернуті знизу штани – ред.)", - додав співак.

MЕLOVIN зазначив, що це не жителі Одеси ведуть себе таким чином, а "певна кількість людей, які є скрізь".

"У Києві теж таке відбувалося, але я нормально до цього ставлюся", - розповів переможець Нацвідбору.

Нагадаємо, що 20-річний MЕLOVIN досить часто змінює колір волосся. А незмінною частиною його образу є лінза в одному оці. Коли Костянтин прийшов на "Х-фактор", він був блондином.

Відео: Інтерв'ю з MЕLOVIN (YouTube/Зе Інтерв'юер)

Нагадаємо, Євробачення 2018 відбудеться у травні в португальському Лісабоні.

До речі, MELOVIN розповів, як придумалася пісня для Євробачення 2018.

MELOVIN. шлях до перемоги (відео: STYLER.rbc.ua)

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
Messenger Telegram Chrome
"Жах": MELOVIN пояснив, чому не хоче перекладати свої пісні українською MELOVIN розповів, скільки заплатить за участь у Євробаченні 2018
Теги: Євробачення 2018, MELOVIN
Супрун пояснила нову модель виклику лікарів додому
Страшне ДТП: у Києві біля заправки дівчина на Hyundai розбилася про Gelandewagen
"Мафію не обдуриш": Портников заявив про нову загрозу для України
Поки медики вибирали косметику: кричущий випадок в онколікарні Миколаєва розлютив українців
On Top