"А Україну вже не любите?": опальна Повалій зробила скандальну "любовне" визнання

Фото: Таїсія Повалій (instagram.com/tpovaliyofficial)

Таисися Повалій зараз виступає на концертах тільки в Росії

Відома опальна співачка Таїсія Повалій,що імігрувала на територію Російської Федерації, опублікувала фото на своїй сторінці в Instagram і зізналася в любові до міста Санкт-Петербургу.

На фото Повалій просто сидить у кріслі, однак те, як вона підписала фото ще раз підтвердила скандальну репутацію співачки. Вона написала: "Пітер!!! Люблю!!!".

Скріншот публікації (instagram.com/tpovaliyofficial)

Відразу після публікації фото з визнанням в любові", одна з користувачок соціальної мережі задала логічне запитання: "А Україну вже не любите?". Відповіді на нього автор запитання так і не отримала від самої співачки. Однак за зірку завзято заступилася одна з фанаток Таїсії Повалій – Ганна Данило, вона написала, що в Україні артистці не дають працювати і взагалі не хочуть її бачити, що її зрадили і що Повалій ніколи не зрадить Україну. Інша підписниць відразу ж відреагувала коментарем "без минулого немає й майбутнього".

Скріншот коментарів (instagram.com/tpovaliyofficial)

Таїсія Повалій часто тішить публіку скандальними витівками. До речі, раніше вона привітала сина з днем народження і опублікувала фото в літаку з келихом шампанського в руці і під "градусом", а син її за це застидив.

Відео: РБК-Україна