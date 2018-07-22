"А Украину уже не любите?": опальная Повалий сделала скандальное "любовное" признание

Фото: Таисия Повалий (instagram.com/tpovaliyofficial)

Таисися Повалий сейчас выступает на концертах только в России

Небезызвестная опальная певица Таисия Повалий, иммигрировавшая на территорию Российской Федерации, опубликовала фото на своей страничке в Instagram и призналась в любви к городу Санкт-Петербургу.

На фото Повалий просто сидит в кресле, однако то, как она подписала фото еще раз подтвердила скандальную репутацию певицы. Она написала: "Питер!!! Люблю!!!".

Скриншот публикации (instagram.com/tpovaliyofficial)

Сразу после публикации фото с "признанием в любви", одна из пользователей социальной сети задала логичный вопрос: "А Украину уже не любите?". Ответа на него автор вопроса так и не получила от самой певицы. Однако за звезду рьяно вступилась одна из фанаток Таисии Повалий – Анна Данило, она написала, что в Украине артистке не дают работать и вообще не хотят ее видеть, что ее предали и что Повалий никогда не предаст Украину. Другая подписчица сразу же отреагировала комментарием "без прошлого нет и будущего".

Скриншот комментариев (instagram.com/tpovaliyofficial)

Таисия Повалий часто "радует" публику скандальными выходками. Кстати, ранее она поздравила сына с днем рождения и опубликовала фото в самолете с бокалом шампанского в руке и под "градусом", а сын ее за это пристыдил.

Видео: РБК-Украина