"Опять напьешься?" Сын скандальной Повалий пристыдил мать

Таисия Повалий с бокалом алкогольного напитка поздравила сына с днем рождения

Сын скандальной украинской певицы Таисии Повалий, которая живет и работает в России, пристыдил мать.

Так, певица в своем Instagram-аккаунте опубликовала снимок из самолета и написала, что прямо на борту начала отмечать день рождения сына Дениса. В руках у Таисии - бокал игристого вина.

"Сыночка, мы уже отмечаем!" - написала артистка.

Таисия Повалий поздравляет сына с праздником (фото: instagram.com/tpovaliyofficial)

В свою очередь сын певицы в комментариях ответил: "Опять напьешься и будешь лезть обниматься?".

Судя по всему, Денису не редко приходиться общаться с подвыпившей мамой.

Скриншот комментария (instagram.com/tpovaliyofficial)

Пользователи социальной сети, правда, не оценили высказывание Дениса.

"Не красиво так писать маме", - отметила Галина Беневская.

"Ну ты и хам", - обратился к Денису еще один пользователь сети.

Добавим, что Денис Повалий, скорее всего, хотел, чтобы его комментарий восприняли с юмором. Но, как говорят, в каждой шутке есть доля правды.

Напомним, что 28 июня Таисия Повалий показала раритетный снимок с сыном.

"Ровно 35 лет тому назад я стала мамой! Это самый счастливый день в моей жизни!" - подписала фото артистка.

Видео: РБК-Украина