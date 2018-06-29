Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"Опять напьешься?" Сын скандальной Повалий пристыдил мать

STYLERЗвёзды        29.06.2018 - 11:46
Таисия Повалий (фото: instagram.com/tpovaliyofficial)
Таисия Повалий (фото: instagram.com/tpovaliyofficial)

Таисия Повалий с бокалом алкогольного напитка поздравила сына с днем рождения

Сын скандальной украинской певицы Таисии Повалий, которая живет и работает в России, пристыдил мать. 

Так, певица в своем Instagram-аккаунте опубликовала снимок из самолета и написала, что прямо на борту начала отмечать день рождения сына Дениса. В руках у Таисии - бокал игристого вина.

"Сыночка, мы уже отмечаем!" - написала артистка.

Таисия Повалий поздравляет сына с праздником (фото: instagram.com/tpovaliyofficial)

В свою очередь сын певицы в комментариях ответил: "Опять напьешься и будешь лезть обниматься?".

Судя по всему, Денису не редко приходиться общаться с подвыпившей мамой.

Скриншот комментария (instagram.com/tpovaliyofficial)

Пользователи социальной сети, правда, не оценили высказывание Дениса.

"Не красиво так писать маме", - отметила Галина Беневская.

"Ну ты и хам", - обратился к Денису еще один пользователь сети.

Добавим, что Денис Повалий, скорее всего, хотел, чтобы его комментарий восприняли с юмором. Но, как говорят, в каждой шутке есть доля правды.

Напомним, что 28 июня Таисия Повалий показала раритетный снимок с сыном

"Ровно 35 лет тому назад я стала мамой! Это самый счастливый день в моей жизни!" - подписала фото артистка.

Видео: РБК-Украина

"Трудно поверить": Таисия Повалий показала, как выглядела 35 лет назад (фото) Стоп-кадр: как изменились украинские певицы после "уколов красоты"
Теги: Таисия Повалий
ДТП в Харькове: Алену Зайцеву заметили на лавочке около больницы (фото)
"Мажоры закрыли доступ к Днепру": активисты С14 устроили погром забора под Киевом (фото)
Ани Лорак "засветилась" на вечеринке в Киеве в компании Насти Каменских (фото)
Поль Манондиз перепел хит Олега Винника на французском языке (видео)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь