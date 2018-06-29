"Знову нап'єшся?" Син скандальної Повалій присоромив матір

Таїсія Повалій з келихом алкогольного напою привітала сина з днем народження

Син скандальної української співачки Таїсії Повалій, яка живе і працює в Росії, присоромив матір.

Так, співачка в своєму Instagram-акаунті опублікувала знімок з літака і написала, що прямо на борту почала відзначати день народження сина Дениса. В руках у Таїсії - келих ігристого вина.

"Синочка, ми вже відзначаємо!" - написала артистка.

Таїсія Повалій вітає сина зі святом (фото: instagram.com/tpovaliyofficial)

У свою чергу син співачки в коментарях відповів: "Знову нап'єшся і будеш лізти обійматися?".

Судячи з усього, Денису не рідко доводиться спілкуватися з підхмеленою мамою.

Скріншот коментаря (instagram.com/tpovaliyofficial)

Користувачі соціальної мережі, правда, не оцінили висловлювання Дениса.

"Не красиво так писати мамі", - зазначила Галина Беневська.

"Ну ти і хам", - звернувся до Дениса ще один користувач мережі.

Додамо, що Денис Повалій, швидше за все, хотів, щоб його коментар сприйняли з гумором. Але, як кажуть, в кожному жарті є доля правди.

Нагадаємо, що 28 червня Таїсія Повалій показала раритетний знімок з сином.

"Рівно 35 років тому я стала мамою! Це найщасливіший день у моєму житті!" - підписала фото артистка.

Відео: РБК-Україна