Олександр Педан зворушливо привітав свою доньку-підлітка з Днем народження

Шанувальники в захваті від фотографії майже вже дорослої доньки

Український шоумен і ведучий Олександр Педан зворушливо привітав з 13-річчям свою дочку Леру. Фотографію з дочкою-підлітком шоумен опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Мені пощастило, у нашій родині два Дні народження поспіль! Масяня! Педан Лера! З одного боку, мені не віриться, що тобі вже 13 років, так як для мене ти маленька дівчинка, до якої я завжди прийду на допомогу, а з іншого, ти виглядаєш, як доросла красуня, і щоб мене не лаяли в коментарях, доводиться писати #цемоядонькаанетощовиподумали. Леруська, з Днем народження! Я зроблю все і навіть більше, щоб ти була хепі!", - так підписав фотографію зі своєю дочкою Олександр Педан.

Скріншот поста (instagram.com/pedanos)

Прихильники шоумена відзначили, що дочка Лера дуже схожа на свого батька і дівчинка дійсно виглядає трохи старше свого віку. Якщо б Олександр Педан не підписував фотографії зі своєю дочкою, то Леру можна було б легко переплутати з дружиною шоумена.

Фото: instagram.com/pedanos

В українського шоумена і телеведучого двоє дітей. Дочка Лера і син Марк, який народився в грудні 2016 року. Обох дітей йому подарувала дружина – Інна Педан, викладач англійської мови в одній зі столичних гімназій.

Інна та Олександр разом вже більше 14 років. Познайомилися на шкільному КВК, коли грали в командах з різних шкіл. Відносини у них зав'язалися, коли вже обидва були студентами. З тих пір вони разом.

Фото: instagram.com/pedanos

До речі, Олександр Педан потрапив в список найбільш сексуальних вусанів шоу-бізнесу.

У минулому році популярний телеведучий також здивував шанувальників своїм новим образом.

"Відпустив вуса і не кажіть мені, що не красиво", - підписав знімок шоумен.