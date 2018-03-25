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Александр Педан трогательно поздравил свою дочь-подростка с Днем рождения

STYLERЗвёзды        25.03.2018 - 22:55
Фото: Александр Педан (Facebook)
Фото: Александр Педан (Facebook)

Поклонники в восторге от фотографии почти уже взрослой дочери

Украинский шоумен и ведущий Александр Педан трогательно поздравил с 13-летием свою дочь Леру. Фотографию с дочерью-подростком шоумен опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram.

"Мне повезло, в нашей семье два Дня рождения подряд! Масяня! Педан Лера! С одной стороны, мне не верится, что тебе уже 13 лет, так как для меня ты маленькая девочка, к которой я всегда приду на помощь, а с другой, ты уже выглядишь, как взрослая красавица, и чтобы меня не ругали в комментариях, приходится писать #цемоядонькаанетощовиподумали. Леруська, с Днем рождения! Я сделаю все и даже больше, чтобы ты была хеппи!", - так подписал фотографию со своей дочерью Александр Педан.

Скриншот поста (instagram.com/pedanos)

Поклонники шоумена отметили, что дочь Лера очень похожа на своего отца и девочка действительно выглядит немного старше своего возраста. Если бы Александр Педан не подписывал фотографии со своей дочерью, то Леру можно было бы легко перепутать с женой шоумена.

Фото: instagram.com/pedanos

У украинского шоумена и телеведущего двое детей. Дочь Лера и сын Марк, который родился в декабре 2016 года. Обоих детей ему подарила жена – Инна Педан, преподаватель английского языка в одной из столичных гимназий.

Инна и Александр вместе уже более 14 лет. Познакомились на школьном КВН, когда играли в командах из разных школ. Отношения у них завязались, когда уже оба были студентами. С тех пор они вместе.

Фото: instagram.com/pedanos

Кстати, Александр Педан попал в список самых сексуальных усачей шоу-бизнеса.

В прошлом году популярный телеведущий также удивил поклонников своим новым образом.

"Отпустил усы и не говорите, что мне не красиво", - подписал снимок шоумен.

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Теги: звезда, Александр Педан, ведущий
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