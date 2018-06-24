"Алібі" повертаються: сестри Завальські зробили несподівану заяву

Співачки зізналися, що їм комфортно удвох на сцені

Сестри Завальські повідомили, що вони замислюються над тим, щоб знову з'явиться на сцені після п'ятирічної перерви. Про це Анна та Ангеліна розповіли в інтерв'ю Катерині Осадчій для програми "Світське життя".

Анна та Ангеліна Завальські провели серію концертів, після яких у них виникла ідея про те, щоб відродити дует "Алібі".

"Паша Шилько, який ініціював серію концертів, сказав: "Дівчата, ви чудово співаєте. Ви ж разом можете вийти на сцену". Ми погодилися. І відразу всі квитки були продані", - розповіла Анна.

"Нам було дуже приємно, і ми відразу зробили висновки. П'ять років дует "Алібі" разом не з'являвся. І ми не говорили, що припинили своє існування. Але декрет один, другий, потім знову другий, третій ... Зараз подумаємо, тому що ностальгія є", - додала Ангеліна.

Дівчата розповіли, що їм сподобалося знову разом виступати на сцені, а також реакція публіки.

"Нам сподобалося знову відчувати один одного на сцені і сподобалася реакція публіки. Тому поки не будемо розкривати секрети, але думаємо, як продовжити цю історію", - повідомили сестри Завальські.

Вони стверджують, що до їх батька, який був продюсером "Алібі", дзвонять досі з приводу концертів.

"Кожен місяць або навіть два рази в місяць нас запрошують разом на концерти по Україні та за її межами. Нашого батька, продюсеру "Алібі", досі телефонують. І ми дивуємося. Оскільки вже п'ять років не виступаємо разом", - зазначили співачки.

Анна та Ангеліна розповіли, що їх діти вже співають та танцюють.

"Мій Ілля - це просто щось неймовірне. Танцює, співає і постійно щось вигадує. І такі тексти, які звучать від нього в два з половиною роки багато про що говорять", - розповіла Ганна.

"Мої діти теж чудово співають, танцюють і дуже гарні акторські здібності навіть у такому віці вже видно", - додала Ангеліна.

Відео: Сестра Завальські ("Світське життя")

До речі, Анна Завальська здивувала еротичним фото.

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