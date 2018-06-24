"Алиби" возвращаются: сестры Завальские сделали неожиданное заявление

Певицы признались, что им комфортно вдвоем на сцене

Сестры Завальские сообщили, что они задумываются над тем, чтобы снова появится на сцене после пятилетнего перерыва. Об этом Анна и Ангелина рассказали в интервью Катерине Осадчей для программы "Светская жизнь".

Анна и Ангелина Завальские провели серию концертов, после которых у них возникла идея о том, чтобы возродить дуэт "Алиби".

"Паша Шилько, который инициировал серию концертов, сказал: "Девушки, вы прекрасно поете. Вы же вместе можете выйти на сцену". Мы согласились. И сразу все билеты были проданы", - рассказала Анна.

"Нам было очень приятно, и мы сразу сделали выводы. Пять лет дуэт "Алиби" вместе не появлялся. И мы не говорили, что прекратили свое существование. Но декрет один, второй, потом снова второй, третий ... Сейчас подумаем, потому что ностальгия есть", - добавила Ангелина.

Девушки рассказали, что им понравилось снова вместе выступать на сцене, а также реакция публики.

"Нам понравилось снова чувствовать друг друга на сцене и понравилась реакция публики. Поэтому пока не будем раскрывать секреты, но думаем, как продолжить эту историю", - сообщили сестры Завальские.

Они утверждают, что их отцу, который был продюсером "Алиби", звонят до сих пор по поводу концертов.

"Каждый месяц или даже два раза в месяц нас приглашают вместе на концерты по Украине и за пределами. Нашему отцу, продюсеру "Алиби", до сих пор звонят. И мы удивляемся. Поскольку уже пять лет не выступаем вместе", - отметили певицы.

Анна и Ангелина рассказали, что их дети уже поют и танцуют.

"Мой Илья - это просто что-то невероятное. Танцует, поет и постоянно что-то придумывает. И такие тексты, которые звучат от него в два с половиной года о многом говорят", - рассказала Анна.

"Мои дети тоже поют замечательно, танцуют и очень хорошие актерские способности даже в таком возрасте уже видно", - добавила Ангелина.

Видео: Сестра Завальские ("Светская жизнь")

Кстати, Анна Завальская удивила эротичным фото.

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