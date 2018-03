Ані Лорак влаштувала тур по США (фото і відео)

Українська співачка має намір підкоряти своїм шоу Маямі, Лос-Анджелес і Сан-Франциско

Відома українська співачка Ані Лорак, яка веде активну кар'єрну діяльність в Росії, відправилася в тур по Сполученим Штатам Америки. На своїй сторінці у соцмережі Instagram зірка ділиться знімками та відео з поїздки.

В рамках гастрольного туру, який проходить у березні, Кароліна Куєк (справжнє ім'я співачки) вже виступила в Бостоні, в Атлантік-Сіті та в Чикаго.

"Thank you Chicago! It was amazing concert with love and soul!" – написала зірка.

Відео: Ані Лорак – "Втримай моє серце" (instagram.com/anilorak)

Відео: Ані Лорак – "Зеркала" (instagram.com/anilorak)

"Нове звучання пісні "Зеркала" на наших концертах і ваші співаючі серця зігрівають нас... #americaantour2018", - зазначила Ані Лорак.

Також співачка має намір виступити в Майямі (21 березня), Лос-Анджелесі (23 березня), Сан-Франциско (24 березня) та Сіетлі (25 березня).

А поки зірка ділиться радісними моментами.

"Gonna to start soon! Сьогодні в легендарному залі North Shore Center відбудеться шоу! #chicago#americantour2018 #чикаго" – написала Ані Лорак напередодні концерту в Чикаго.

Відео: Ані Лорак – "Atlantic City" (instagram.com/anilorak)

До речі, Ані Лорак похвалилася російською нагородою і готує документальний фільм.

