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Анна Седокова здивувала шанувальників відвертими танцями (відео)

STYLERЗірки        20.03.2018 - 16:54
Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)
Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Зірка виконала кілька па у пілона

Українська співачка Анна Седокова, яка продовжує виступати в Росії, продемонструвала свої вміння танців біля пілона. Відповідне відео артистка опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Час танців", - підписала Седокова ролик.

На відео відображено, як Анна Сєдокова у відвертому топі і в облягаючих лосинах, виконує відвертий танець біля пілона.

 

 

Відео: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Шанувальники зірки емоційно відреагували на ролик.

"Ну як так можна бомбически виглядати? Маючи при цьому трьох дітей. Супер", - написали в коментарях.

"Можна дивитися нескінченно", - зазначили шанувальники співачки.

"Фігура просто отпад", - додали користувачі.

Нагадаємо, Анна Седокова захопила шанувальників напівоголеним тілом.

Ганна розмістила фото, на яких вона показала свою прекрасну фігуру в купальнику. Варто зазначити, що артистка досить правильно підібрала свої пляжні наряди, так як вони наголосили всі достоїнства її чудової фізичної форми.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
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Теги: Анна Седокова
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