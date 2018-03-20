Анна Седокова здивувала шанувальників відвертими танцями (відео)

Зірка виконала кілька па у пілона

Українська співачка Анна Седокова, яка продовжує виступати в Росії, продемонструвала свої вміння танців біля пілона. Відповідне відео артистка опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Час танців", - підписала Седокова ролик.

На відео відображено, як Анна Сєдокова у відвертому топі і в облягаючих лосинах, виконує відвертий танець біля пілона.

Публікація від ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) 20 Мар 2018 в 3:06 PDT

Відео: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Шанувальники зірки емоційно відреагували на ролик.

"Ну як так можна бомбически виглядати? Маючи при цьому трьох дітей. Супер", - написали в коментарях.

"Можна дивитися нескінченно", - зазначили шанувальники співачки.

"Фігура просто отпад", - додали користувачі.

Нагадаємо, Анна Седокова захопила шанувальників напівоголеним тілом.

Ганна розмістила фото, на яких вона показала свою прекрасну фігуру в купальнику. Варто зазначити, що артистка досить правильно підібрала свої пляжні наряди, так як вони наголосили всі достоїнства її чудової фізичної форми.