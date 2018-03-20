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Анна Седокова удивила поклонников откровенными танцами (видео)

STYLERЗвёзды        20.03.2018 - 16:54
Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)
Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Звезда исполнила несколько па у пилона

Украинская певица Анна Седокова, которая продолжает выступать в России, продемонстрировала свои умения танцев у пилона. Соответствующее видео артистка опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

"Время танцев", - подписала Седокова ролик.

На видео запечатлено, как Анна Седокова в откровенном топе и в облегающих лосинах, исполняет откровенный танец возле пилона.

 

 

Видео: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Поклонники звезды эмоционально отреагировали на ролик.

"Ну как так можно бомбически выглядеть? Имея при этом трех детей. Супер", - написали в комментариях.

"Можно смотреть бесконечно", - отметили поклонники певицы.

"Фигура просто отпад", - добавили пользователи.

Напомним, как Анна Седокова восхитила поклонников полуобнаженным телом.

Анна разместила фото, на которых она показала свою прекрасную фигуру в купальнике. Стоит отметить, что артистка довольно правильно подобрала свои пляжные наряды, так как они подчеркнули все достоинства ее великолепной физической формы.

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Теги: Анна Седокова
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