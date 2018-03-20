Анна Седокова удивила поклонников откровенными танцами (видео)

Звезда исполнила несколько па у пилона
Украинская певица Анна Седокова, которая продолжает выступать в России, продемонстрировала свои умения танцев у пилона. Соответствующее видео артистка опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.
"Время танцев", - подписала Седокова ролик.
На видео запечатлено, как Анна Седокова в откровенном топе и в облегающих лосинах, исполняет откровенный танец возле пилона.
Видео: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)
Поклонники звезды эмоционально отреагировали на ролик.
"Ну как так можно бомбически выглядеть? Имея при этом трех детей. Супер", - написали в комментариях.
"Можно смотреть бесконечно", - отметили поклонники певицы.
"Фигура просто отпад", - добавили пользователи.
Напомним, как Анна Седокова восхитила поклонников полуобнаженным телом.
Анна разместила фото, на которых она показала свою прекрасную фигуру в купальнике. Стоит отметить, что артистка довольно правильно подобрала свои пляжные наряды, так как они подчеркнули все достоинства ее великолепной физической формы.