Анна Седокова удивила поклонников откровенными танцами (видео)

Звезда исполнила несколько па у пилона

Украинская певица Анна Седокова, которая продолжает выступать в России, продемонстрировала свои умения танцев у пилона. Соответствующее видео артистка опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

"Время танцев", - подписала Седокова ролик.

На видео запечатлено, как Анна Седокова в откровенном топе и в облегающих лосинах, исполняет откровенный танец возле пилона.

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) 20 Мар 2018 в 3:06 PDT

Видео: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Поклонники звезды эмоционально отреагировали на ролик.

"Ну как так можно бомбически выглядеть? Имея при этом трех детей. Супер", - написали в комментариях.

"Можно смотреть бесконечно", - отметили поклонники певицы.

"Фигура просто отпад", - добавили пользователи.

Напомним, как Анна Седокова восхитила поклонников полуобнаженным телом.

Анна разместила фото, на которых она показала свою прекрасную фигуру в купальнике. Стоит отметить, что артистка довольно правильно подобрала свои пляжные наряды, так как они подчеркнули все достоинства ее великолепной физической формы.